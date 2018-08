Hele næste uge: Husets Biograf viser hjernedød splat og klassiske kultfilm under åben himmel Peter Jacksons kultklassiker 'Braindead' og musicalen 'Hair' er blandt andet på programmet for filmugen, der starter mandag 6. august.

Sommertid er ikke nødvendigvis filmtid. Men sommertid er klassikertid. Og hører man til dem, der synes, at Cinematekets friluftsbiograf i Kongens Have bliver lidt for hyggelig, så kan man med fordel smutte hen i Rådhusstræde.

Her sørger Husets Biograf for et klassiker-traktement i den lidt... særere afdeling.

Open Air Cinema Mandag 6. august: 'The Wicker Man' Tirsdag 7. august: 'Heavy Metal' Onsdag 8. august: 'Fantastic Voyage' Torsdag 9. august: 'Braindead' Fredag 10. august: 'Beneath the Valley' Lørdag 11. august: 'Hair' Søndag 12. august: 'Decline of the Wester Civilization pt II'

Fra mandag 6. og frem til søndag 12. august foldes lærredet hver aften ud i kulturhusets hyggelige baggård og støvede filmruller fra 70'erne og 80'erne får for en gangs skyld lidt frisk luft under sommerhimlens åbne hvælv.

Ugen skydes igang med den okkulte horrorfilm 'The Wicker Man' fra 1973, der blandt andet har en ung Christopher Lee - som de fleste nok kender som superskurken Saruman i 'Ringenes Herre'-filmene - på rollelisten. Om torsdagen er der flere reminiscenser af 'Ringenes Herre' i spil, når instruktøren Peter Jacksons lavbudget-splatterfilm 'Braindead' fra 1992 ruller over filmlærredet.

Det kunne godt gå hen at blive ulækkert.

Filmen, der blandt andet byder på en gigantisk rotteabe og en matriarkalsk menneskeædende zombie, rangerer nemlig som en af de blodigste film nogensinde. Trehundrede liter teaterblod gik der efter sigende til i slutscenen alene.

Derudover er der også et par musikalske indslag på programmet. Hippiemusicalen 'Hair' kører om lørdagen, og søndag rundes ugen af med musikdokumentaren 'The Decline of Western Civilization pt II', der går i kødet på 80'ernes heavy metal-kultur. Kan man ikke få nok tråd, kan man tirsdag forsvinde ind i den animerede sci-fi-klassiker 'Heavy Metal' fra 1981, der blandt andet har Black Sabbath, Don Felder og Journey på lydsiden.

Alle film starter kl. 21.30, og baren er åben hele aftenen igennem. Det er ikke muligt at reservere siddepladser på forhånd, så det anbefales at komme i god tid. Til gengæld er entreen gratis, og hvis det regner, så rykker visningen indendøre.

Open Air Cinema. 6.-12. august kl. 21. 30. Husets Biograf, Rådhusstræde 13, 1466 København.