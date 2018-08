Klassiske koncert--anbefalinger: Ånden i West-Eastern Divan Orchestra er både levende og relevant I weekenden får København både besøg af nordmanden Bjarte Eike, svenske Cirkus Cirkör og israelske og arabiske Daniel Barenboim.

Jøder og arabere sammen

Han har både et israelsk og et arabisk pas, Daniel Barenboim, og er der noget, han er træt af, er det ufreden i Mellemøsten. Derfor har den klassiske stjernedirigent helt tilbage i 1999 stiftet det, han kalder West-East Divan Orchestra. Han gjorde det sammen med en arabisk intellektuel og ligesindet, der i mellemtiden er gået bort. Men Barenboim holder fanen højt og rejser rundt med orkestret, hvor arabere og jøder spiller klassisk musik sammen.

I aften kan de opleves i Tivolis Koncertsal, og programmet er nok værd at høre: Debussys overvældende raffinerede og stærkt billedskabende orkesterdigt ’La mer’ om havet i forskellige tilstande og Anton Bruckners ufuldendte 9. symfoni, der blev hans sidste værk, og som af mange fortolkes som hans testamente efter et langt og svært liv præget af depressioner.

West-East Divan Orchestra. Fredag 10. august kl. 19.30. Tivolis Koncertsal.

Foto: Theresa Pewal

Det bliver barokt, vådt og jammet, når violinisten Bjarte Eike og hans norske baroksolister optræder med deres ’The Alehouse Sessions’ fredag aften kl. 21. Foto: Theresa Pewal

De drikker øl og bander

Ikke mange vil tænke ’klassisk musik’, når violinisten Bjarte Eike og hans norske baroksolister optræder med deres ’The Alehouse Sessions’. Der er nemlig masser af upolerede grovheder og solide pints i spil, når nordmanden og hans barokvenner folder sig ud på slap line. Og det upolerede er pointen med ’The Alehouse Sessions’.

Bjarte Eike er specialist i at spille tidlig klassisk musik og kendt herhjemme fra sin tid med barokorkestret Concerto Copenhagen. Han er især fascineret af 1600-tallets London, hvor det var forbudt at tjene penge på at spille offentligt, og hvor musikere derfor søgte ind på pubberne for at drikke, optræde sammen og feste. Eike og hans venner spiller sømandssange om at lade groggen gå rundt. Men også rørende intime sange som ’I drew my ship’.

Koncerten er en del af Copenhagen Opera Festival.

The Alehouse Sessions.Fredag 10. august kl. 21. Arbejdermuseets Festsal.

Foto: Markus Gårder

Der er revolution i luften, når svensk successtykke blander mesterkomponists opera med nycyrkus-magi. Foto: Markus Gårder

Opera hopper og svæver

Koblingen af nutidig opera og nycirkusekvilibrisme leveret af akrobater fra det svenske Cirkus Cirkör har trukket fulde huse på Folkoperan i Stockholm, hvor den amerikanske minimalistkomponist Philip Glass’ Mahatma Gandhi-opera, ’Satyagraha’, i foråret måtte genopsættes for anden gang på to år.

Denne weekend kommer forestillingen til København som del af Copenhagen Opera Festival, og det bliver et magisk-melankolsk univers af knap tre timers varighed, man får chancen for at opleve på Folketeatrets Store Scene. Handlingen i ’Satyagraha’ udspiller sig i Sydafrikas apartheidperiode, hvor den unge Mahatma Gandhi finder inspirationen til sin egen pacifistiske revolution i hjemlandet, Indien. Musikken er flydende, rolig og båret af instrumenter og sangstemmer.

Satyagraha. Lørdag 11. august kl. 20 og søndag 12. august kl. 15 Folketeatret.