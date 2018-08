Klumme: »Kære vejrguder, tak for tan line og Aperol-egnede aftener, nu vil undertegnede gerne have sine danske 18-20 grader tilbage, tak!« Sol og varme er rart, men uden lidt vand fra oven ryger fornøjelsen, mener Ibyens klummeskribent, der begynder at savne sit ustadige opholdsvejr.

Mandag 1. august var en glædens dag.

Ikke fordi der som sådan skete noget, historiebøgerne vil minde fremtidige generationer om. Ingen royale fødsler, større politiske skandaler eller opsigtsvækkende dødsfald (selv om de sociale medier flød over med opslag fra folk, der nu nok mente, at vi burde rejse et gravmæle over vores liberale demokrati efter burkaforbuddets ikrafttræden).

Men nej, det, der gjorde de tidlige timer af den første augustdag i det herrens år 2018 helt specielle, var de regndråber, himlen over hovedstaden endelig velsignede os med.

Mikroportræt Johan Bendtsen Alder beskæftigelse? »28 og freelancejournalist«. Hvad er din bedste oplevelse i regnvejr? »At vade rundt i et tomt indre København. Det er fantastisk at have normalt befærdede gader for sig selv«. Hvad er din værste oplevelse i regnvejr? »Rulletobak og iPhone i samme lomme kan godt blive en ærgerlig kombination i mødet med regn«. Hvornår har vejret gjort en væsensforskel i din tilværelse? »Når mine krydderurter lever«. Vis mere

Efter hvad der føltes som årtier uden den livgivende væde oppefra, fik de mørke skyer nu endelig has på den ulidelig perfekte blå himmel, der sammen med solen og de godt 30 grader havde været mere stabil end Emil det meste af sommeren.

En glædens dag

Åh, duften af nyvandet by, hvor bladene er vækket til live, asfalten kølet, og byens stillestående puls har fået en omgang hjertemassage. En svalende hilsen fra det tidlige efterår.

Rundtomkring i den tørlagte hovedstad stimlede nyforelskede kærestepar og forhenværende fjender da også sammen, tog hinanden i hånden og pegede op mod de faretruende skyer med et saligt smil. »Se, det trækker op til uvejr, min skat. Endelig!«, lød det frydefuldt overalt fra Søborg til Sundbyøster i den omvendtverden, den uendelige sommer har skabt.

Kun en dansk Tour de France-sejr havde boostet den nationale sammenhængskraft mere i dette øjeblik.

Forstå mig ret: Det er jo ikke, fordi jeg decideret hader godt vejr (selv om mine rødblonde gener trives bedst med en fornuftig faktor).

Jeg mener bare: Det er jo ikke for sjov, at folk bryder ud i spontan regndans på Dronning Louises Bro, og turister fra de varme lande nu bruger deres indkøbte paraplyer til at skærme for solen.

Det var ligesom ikke det, der var meningen.

Sved, manglende sommertøj og søvnunderskud

En dansk sommerdag skal ifølge min sikkert snæversynede definition være som en tiltrængt weekend efter en lang uge: sådan en størrelse, man rigtig kan gå at glæde sig til, fordi det er undtagelsen snarere end reglen.

Den protestantiske arbejdsetik harmonerer heller ikke særlig godt med 30 grader, ej heller vores garderober for den sags skyld.

Og i en tætpakket by bliver man alt andet lige lidt mere arrig på menneskeheden, når man for tiende uge i træk render rundt med en våd plamage på ryggen, søvnunderskud og sviende solcremesved i øjnene.

Ja, det er givetvis en omgang klassisk danskerbrok; enten er det for varmt, eller også er det for koldt, men alligevel: Kære vejrguder, tak for tan line og Aperol-egnede aftener, nu vil undertegnede gerne have sine gode danske 18-20 grader og ustadigt opholdsvejr tilbage, tak!