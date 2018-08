Skal du mon en tur over Øresundsbroen i aften? Fredag skydes Malmöfestivalen i gang med masser af musik, mad og kulturoplevelser Den gratis ottedages-festival i Malmö er tilbage endnu en gang.

Der er svensk pop og krebsegilde i vente, når festivalen på den anden side af Øresundsbroen skydes i gang i dag. Og traditionen tro kan du synge med på haps, haps, haps, nu skal vi ha’ krebs. For ingen svensk festival uden krebsegilde.

Igen i år indledes festivalen nemlig med en ægte svensk kräftskiva på Stortorget, hvor du sammen med musikerne i Grus i Dojjan kan skråle med på krebsevisen ’Helan går’ og skylle affæren ned med snaps. Man skal selv medbringe krebs og snaps!

OG SÅ er festivalen officielt i gang. Og de kommende otte dage kan du opleve alt fra musikalske bidrag fra indland og udland samt kunstnerisk fokus på klimaforandringer, dans, teater og videnskabseksperimenter for børn.

Malmø Festivalen finder sted fra 10.-17. august rundt i de centrale gader i Malmö. Og så er det helt gratis at deltage.

Et pakket musikprogram

Af svenske bidrag finder man blandt andet protestsangerinden Silvana Imam. Hun har ikke alene taget Sverige med storm med sine hårdtslående modersmålsrim, men hun har også gjort sig bemærket internationalt og her i Danmark, og har blandt andet optrådt på det anerkendte amerikanske hiphop-radioprogram ’Sway’. Tirsdag 14. august kan hun opleves på festivalen.

Andre kvindelige, svenske kunstnere tæller blandt andre sangskriveren Jenny Wilson, der er særligt kendt for sit album 'Pyramids' fra 2014 samt popsangerinden Tove Styrke, der netop udkom med singlen 'Sway' tidligere på året. Derudover kan man opså opleve den svenske singer-songwriter Sabina Ddumba, som blandt andre gæstede Offspring Festival i Tivoli i 2015.

Men der er ikke kun svenske kunstnere på programmet, for blandt andet gæster også den amerikanske indierock- og folkpopduo Wye Oak festivalen. De bliver fulgt af en af Afrikas helt store sangerinder, nemlig den 44-årige Rokia Traoré. Politikens anmelder Kim Skotte gav hende o5 hjerter med på vejen, da du gæstede Copenhagen Jazz Festival i juli.

Er man mere til blues, skal man søge mod teltet i Altonaparken, som år efter år er dedikeret til lige netop den genre. Derudover byder andre scener dagligt på masser af swing og musik fra 1960'erne.

Silvana Imam, 14. august kl. 21.15, Stora Scenen.

Wye Oak, 12. august kl, 19.30, Gustavscenen.

Tove Styrke, 15. august, kl. 19.15, Stora Scenen.

Sabina Ddumba, 17. august, kl. 21, Stora Scenen.

Rokia Traoré, 11. august kl. 21, Stora Scenen.

Kulturelle aktiviteter

Er du glad for at danse, er du kommet til den helt rette festival. For her er der rig mulighed for at lære at danse alverdens stilarter. Du kan f.eks. lære en koreografi, så du i al fremtid kan give den max gas til Michael Jacksons nummer ’They Dont Care About Us’ eller du kan lære at danse tango med danserinde Anna Sol og Daniel Carlsson fra Tangokompaniet.

Er du mere til synet af dans fra sidelinjen, kan du blive underholdt af fire humoristiske dansere i oppustelige, lyserøde latexdragter, når teateret La Grande Phrase går på.

Malmö Festivalen har igen i år sat fokus på bæredygtighed, og du kan få udvidet din viden om plastik og lære hvordan du anvender det på bedst mulig måde, mens Konst och Klimat tager dig med ind i kunstens verden og giver deres bud på kreative ideer til en holdbar fremtid.

040 Live – Danseworkshop, 13. august kl. 19.30m Fontánen.

It takes three to tango, 10. August kl. 14, Gatuscenen.

La Grande Phrase, 10 august kl. 18.15 og 11. august kl. 12.45 (Södertull), kl. 16.30 og kl. 20.15, Malmö Centralstation.

Plastik, 10., 11. og 12. august kl. 11-19, Hamngatan.

Konst och Klimat, 11. og 12. august kl. 11-19, Hamngatan.