Svajernes cykelløb har 10-årsjubilæum: Oplev Danmarksmesterskabet i ladcykel-kørsel Lørdag 18. august er det endnu en gang blevet tid til at kåre Danmarks hurtigste ladcykel-cyklist, når Danmarksmesterskabet i ladcykler løber af stablen for tiende gang.

Hurtige cykelløb har der været masser af i denne tid. Om der har været til stor glæde eller ej har ingen afgørende betydning. For hvem vil ikke synes det ville se skægt ud, hvis 100 tunge, kluntede ladcykler skulle køre om kap?

Og det er lige præcis, hvad de skal.

Lørdag 18. august kl. 12-17 er det nemlig blevet tid til at finde Danmarks hurtigste ladcykel-cyklist og du kan se med eller sågar selv deltage i løbet.

Ladcykelræs

Christianiacykel, Long Johns, to- og trehjulede ladcykler er ikke de former for cykler, man normalt ser dyste i cykelløb. Men ikke desto mindre er det lige præcis, hvad der finder sted, når cykelløbet fløjtes i gang i Carlsberg Byen. Og igen i år forventes der, at være op mod 100 deltagere på banen.

Selvom konkurrencen i nyere tid bliver refereret til som ’Danmarksmesterskabet i ladcykel’, så hed det oprindeligt 'svajerløbet' opkaldt efter cykelbudene (svajerne). Konkurrencen har nemlig rødder tilbage til 1940’erne og 1950’erne, hvor cykelbudene kørte et hæsblæsende løb i håb om at vinde både håneretten og æren af at være hurtigst.

Efter godt 50 års pause vendte ladcykel-løbet i 2009 tilbage til de københavnske gader i en nyere og moderne udgave med bl.a. den famøse Christianacykel og Long Johns som køretøj. Og trods et nyere navn og nyere ladcykler, så er reglerne ganske enkelt de samme: det gælder om at komme først i mål.

10-årsjubilæum

Da det i år netop er 10 år siden, at løbet blev genetableret, bliver der i anledningen af jubilæet afholdt filmvisning under åben himmel i Carlsberg Byen fredag aften kl. 21 (17. august). Det er Jørgen Leths ikoniske cykelfilm ’En Forårsdag i helvede’ fra 1977, som handler om Paris-Robouxløbet, der blive vist på storskærmen under åben himmel.

Løbet skal ses som »en festdag for os alle, der arbejder med cykler. Dels fejrer vi, at ladcyklen er det primære transportmiddel for stadigt flere mennesker, og dels tester vi, hvilke ladcykler, der kører bedst og hurtigst«, skriver Hans Fogh fra cykelfirmaet Larry vs Harry i en pressemeddelelse. Og cykler og ikke mindst ladcykler kan vi københavnere hurtigt blive enige om er en genial opfindelse.

Danmarksmesterskabet i ladcykel. Lørdag 18. august kl. 12-17 (indskrivning sker kl. 11-12). Carlsberg Byen, Boble Pladsen, Pasteursvej 10, KBH. V. Du kan læse mere om arrangementet her.