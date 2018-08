Kunne det friste med en ostesoftice? Tag med på ti-dages ostesafari i København Der er et veritabelt ostemekka i sigte, når Mejeriforeningen i forbindelse med madfestivalen Copenhagen Cooking fremviser de fineste og finurligste ost fra det danske kongerige.

Ost på morgenbollen, ost på frokostbrødet, ost på eftermiddagskiksen, ost til rødvinen og ostesoftice til dessert.

Ostesoftice? Ja, den er god nok.

Ostesoftice er nemlig med på menuen, når Mejeriforeningens ostekampagne Ost og Ko inviterer til ti dage med masser af ost på traditionel såvel som utraditionel vis.

Det sker fra 24. august og frem til 2. september i forbindelse med madfestivalen Copenhagen Cooking & Food Festival.

Softice med salatost

Lad os starte i den utraditionelle ende af oste-herlighederne. For ostesoftice klinger sikkert sært i dine ører. Men ikke desto mindre kan du for 25 kr. smage en cheese cake-softice lavet på friskost og toppet med æble/timian-puré og kiks. Du kan også smage en softice med salatost og chokolade toppet med saltkiks og drys af Arla Unika-osten 'Karamelsten'. Slutteligt vil der også være varianter med mascapone og gedeost. De forskellige osteis kan købes hos ostebaren på Israels Plads. Bemærk, at hver variant kun sælges på specifikke dage.

Vi bliver i den skæve ende. For hvorfor lyder også drinks og ost sært? Sådan har cocktail-connaisseuren Geoffrey Canilao fra baren Balderdash også tænkt, og han mener, at det er på høje tide at gøre noget andet end det gode, gamle ost-og-rødvins-traktment. Derfor inviteres alle interesserede forbi til tre læskende cocktails hver og en parret til tre overraskende oste-hapsere (det koster 250 kr.).

Der er også tænkt i alternative baner, når Israels Plads danner rammerne om fælles madlavning og fælles spisning. Her skal maden nemlig laves af alle de tiloversblevne råvarer fra festivalen, inklusive osteskorper fra ostebaren. Det koster 75 kr. at deltage.

De bedste, danske oste

I den mere traditionelle ende af osteuniverset byder dagene også på en samling af nogle af de bedste danske oste fra Mammen til Møn. Her bliver det muligt at smage sig gennem blå, fast, hvid, vild, mild og frisk ost, som man ligeledes kan købe med sig hjem.

Du kan læse mere om de forskellige oste-events under madfestivalen her.