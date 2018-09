»Vi giver klubkulturen et ordentligt los i bollerne«: Københavns vel nok mest legendariske hemmelige fest holder 30-års jubilæum Coma Club, der finder sted én gang om året på et hemmeligt sted i København, har eksisteret i 30 år. Nu inviterer de lørdag 8. september på det, de selv kalder århundredets fest. Vi ringede til arrangør Kenneth Bager for at høre, hvad der skal ske.

Er du ikke klædt ordentligt på, kan du godt risikere at blive afvist i døren. Sådan er det bare.

For arrangørerne bag Coma Club, der finder sted et hemmeligt sted én gang om året, er ambitionen at skabe den perfekte fest fuld af glæde, kærlighed, energi og omsorg. Men lige når det kommer til påklædning, er der altså strenge krav. Ikke at man skal klæde sig ud som noget bestemt, men den skal have fuld knald på farver, glimmer og fjer. Eller bare på opfindsomhed.

»Vores dørpolitik er vigtig, for når man er klædt funky på, lægger man hæmningerne fra sig. Man viser, at man har lagt energi i det og allerede er startet på festen derhjemme«, siger Kenneth Bager, der er dj og musikproducer og en af arrangørerne bag Coma Club.

Men der er vel ikke så meget omsorg og kærlighed over at afvise folk i døren?

»Jo, det synes jeg. Det er ikke, fordi man skal have et eller andet vanvittigt kostume, man har syet på i seks måneder, men man skal kunne se, at folk har gjort sig lidt umage. Hvis man er doven og bare møder op i et supermandkostume, man har købt, så bliver man ikke lukket ind. Netop fordi det viser, at man er doven«.

Arkivfoto: Mathias Christensen

Et ordentligt los i bollerne

Coma Club har eksisteret siden 1988 og kan i år fejre 30 års jubilæum. Det har lige fra begyndelsen været et slags demokratisk projekt, fortæller Kenneth Bager. Det handler om at nedbryde skel med fest.

»Det startede som et angreb på yuppiekulturen, som var på sit højeste i slutningen af 80'erne. Vi ville lave en klub, hvor det ikke var vigtigt, hvilke kreditkort man havde, og hvor alle kunne danse med alle. Og hvor vi spillede god musik hele tiden«, siger han.

Når Kenneth Bager tænker tilbage på de 30 år, der er gået, er der mange sjove episoder, der skiller sig særligt ud.

»Der var for eksempel en gang, hvor vi havde pyntet op med hårde hvidevarer. Og da vi tændte lyset om morgenen for at rydde op, opdagede vi en gæst, der lov og sov med hovedet inde i en tørretumbler. Jeg kan også huske, da vi holdt festen på Nationalmuseet, sprang der pludselig fire personer ud af køen og rullede en rød løber ud. Op ad den røde løber kom der så en mand gående, kun iklædt en pizzabakke, som stak vandret ud. Det var en moderne udgave af kejserens nye klæder«.

Nu er der gået 30 år. Hvad er jeres berettigelse i dag?

»Yuppiekulturen findes stadigvæk, i dag kalder vi det bare VIP-kultur. Hvis du går ind på en af de 'smarte klubber', som jeg ikke synes er smarte overhovedet, kan du sidde i såkaldte VIP-områder og ved borde, hvis du altså bruger 15.000 euro på det«, svarer han.

»Så målet er fortsat at give klubkulturen et ordentligt los i bollerne«.

Største fest nogensinde

Det kan næppe komme som nogen overraskelse, at Coma Clubs 30 års jubilæum skal fejres.

Faktisk bliver festen i år større end nogensinde. Der kommer til at være fire gange så mange frivillige til at afvikle festen, i forhold til hvad der plejer at være. Og så regner de med, at der kommer 2.000 gæster, hvilket er omtrent 400-500 flere end normalt.

Det foregår lørdag 8. september, og som altid offentliggøres stedet først på dagen.

»Jeg kan kun sige, at det bliver det største brag«, siger Kenneth Bager

Kan du løfte lidt af sløret for tema eller sted?

»Temaet bliver fødselsdagsfest. En kæmpe fødselsdagsfest«.

Arkivfoto: Mathias Christensen

'Coma Club 2018 - 30 års jubilæum'. Lørdag 8. september fra kl. 22-07. Billetter kan købes via arrangementets Facebookside.