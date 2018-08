Kunstfærdig matchmaking inden Code Art Fair: Hvis kunst skal handles for millioner, skal de rette mennesker mødes - den slags tager tid Code Art Fair fremviser international samtidskunst, og forud for messen går et års parring af de rigtige gallerier, kunstnere og købestærke kunst-samlere.

Claus Busch Risvig vil torsdag – som tusinder af kunstinteresserede danskere henover weekenden – vandre nysgerrigt og observerende rundt i Bella Centerets store atrium. Blikfanget er samtidskunsten, som 78 danske og udenlandske gallerister udstiller som led i Code Art Fair, der for tredje gang afholder Skandinaviens eneste kunstmesse for international samtidskunst.

Claus Busch Risvig tilhører en lille, dedikeret skare af kunstinteresserede, hos hvem malingen efterhånden flyder tykt gennem årerne. Gennem de sidste otte år har Busch Risvig sammen med sin partner samlet sig til en af Danmarks største samlinger af ung dansk og international kunst. Derfor er han også en af de inviterede til et særligt preview torsdag formiddag, inden messens officielle åbning. For, som Code-direktør Kristian W. Andersen, forklarer, er det svært at stable en succesfuld, økonomisk rentabel kunstmesse på benene, hvis ikke kunstnere, gallerister, kuratorer og købelystne samlere forenes i en harmonisk komposition.

Bag kulisserne foregår en kompleks matchmaking-proces for at få de attraktive gallerister og købestærke kunstsamlere til at mødes i et succesfuldt, fire dages følsomt forhold. For galleristerne kommer kun, når de ved, de interessante samlere kommer – og vice versa. Og Claus Busch Risvig er en mand af rette støbning for en messe som Code Art Fair.

Ung kunst, der blæser omkuld

»Jeg tager til Code for forhåbentlig at opdage nye gallerier og kunstnere. Men også for at se hvad allerede kendte gallerier, udstiller – og for at opleve nye værker fra kunstnere, jeg allerede samler på«, fortæller Claus Busch Risvig.

Bech Risvig Collection rummer allerede 200 værker; et tal, der muligvis vokser sig større under messen. Det er specifikt den nye kunst, som trækker ham fra hjemmet i Silkeborg til Københavns Ørestad.

»Jeg krydser fingre for, at noget ny, ung kunst blæser mig omkuld – om det så blot er for et enkelt øjeblik. Muligheden for at undersøge og opdage ny kunst er for mig en vigtig del af at besøge danske og internationale kunstmesser«.

I stedet for at lægge sig fast på bestemte kunstnere og deres udstillede værker, lader den jyske kunstsamler sig hellere overraske af endnu ukendte værker og uforløst potentiale. Et navn, han dog ser frem mod, er kunstneren Hannah Epstein, som den Los Angeles-baserede gallerist Steve Turner udstiller. »Det er fascinerende, hvordan hun bringer folk art-håndværk ind i en kontemporær kontekst,« fortæller Busch Risvig.

For Claus Busch Risvig handler Code Art Fair ikke kun om at opsnuse attraktiv, investeringsværdig kunst. Den sociale del, hvor man møder galleristerne, hilser på kunstnerne og diskuterer med andre dedikerede kunstsamlere, er lige så betydningsfuld ved sådanne begivenheder, hvor repræsentanter fra samtidskunstens højere luftlag mødes under samme tag.

Schweizisk bank på besøg

»Vi har arbejdet med det i et helt år,« fortæller Max Bossier, som er Code Art Fairs VIP-relations Manager. Via sit job har han blandt andet rejst til kunstmesser og udvalgte gallerier i Miami, Hong Kong, Seoul, Amsterdam, London, Berlin og Los Angeles for at overbevise dem – ’de rigtige’ – om at deltage ved årets eneste internationale kunstmesse på skandinavisk grund.

»Det er vidunderligt at opleve fantastisk kunst, men kunst er også en forretning. En stor, international forretning, hvor der bliver investeret en masse penge. Derfor inviterer vi VIP-gallerister og -samlere fra hele verden til København«, siger han.

Code Art Fair sigter mod at skabe en kunstmesse, hvor både nye og etablerede gallerier får en synlig platform overfor investorer. Spændvidden betyder også, at priserne kan svinge fra nogle tusind kroner til en-to millioner kroner på solgte værker, og det er svært at tegne et overordnet billede af messens udvalgte VIP-samlere.

»Det eneste, de helt sikkert har til fælles, er, at de elsker kunst«, fortæller Max Bossier.

Kunst er også en investering, der ikke kun foretages af private samlere. Schweiziske Oliver Schickler deltager for første gang ved Code Art Fair, hvor han repræsenterer Bank Julius Baer. Den schweiziske bank har længe investeret i hovedsageligt schweizisk kunst, og har i dag en kunstbeholdning på omtrent 5300 værker.