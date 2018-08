Det bliver en velsmurt weekend: Danmarks bedste smørrebrød skal kåres på Israels Plads Lørdag står i snitternes tegn, når Danmarks Bedste Smørrebrød afvikles under madfestivalen Copenhagen Cooking på Israels Plads.

Syv af landets fremmeste smørrebrødsjonglører – fra traditionsrige Schønnemann og Restaurant Kronborg til den nye, legesyge restaurant Selma – byder på velsmurte bidder, øl og små skarpe, når Danmarks Bedste Smørrebrød indtager Israels Plads på lørdag.

Bag arrangementet står smørrebrødsfetichist og Børsen-madanmelder Ole Troelsø, der samtidig lancerer sine nye bog med titlen ’Danmarks bedste smørrebrød’, der er en hyldest til den ærkedanske spise.

Ole Troelsø, smørrebrødet er jo ikke ligefrem en nyhed. Hvorfor skal det hyldes nu?

»Fordi der gemmer sig virkelig vilde smagsoplevelser i smørrebrød. Indtil for nylig var smørrebrødsrestauranterne jo en ret ens størrelse, men siden midten af 00’erne har en eksplosiv udvikling ført til store forskelle restauranterne imellem. Størstedelen er fortsat hyggelige kælderbeværtninger med billeder af kongehuset og tjenere i hvide skjorter med sorte veste. Det er der intet i vejen med, men det klæder branchen med nytænkning som den, Adam Aamann blev eksponent for i 00’erne. Aamann er i dag en travl forretningsmand, mens det er folk som Magnus Pettersson fra Selma, der har fornyernes rolle og kaster sig over smørrebrødet med stor seriøsitet«.

Fortæl os om det bedste stykke, du senest har spist.

»Hos Selma fik jeg forleden et stykke solbærsild. Magnus Pettersson tager en helt frisk sild, marinerer den med eddike og solbær og giver den god syre med bær, rødbede og citron og serverer med cremefraiche og puffede boghvedekerner på rugbrød, der er fuldstændig uden for kategori. Vanvittig lækkert«.

Hvad betyder scenens udvikling?

»Mens nye restauranter kommer til, får andre sværere ved at følge med. For få år siden ville jeg anbefale repræsentanter for det, man kan kalde den gamle skole. For eksempel Café Lindevang eller Café Sorgenfri. Sorgenfri var byens bedste i 1980’erne, hvor det kunne være svært at få et bord dernede. I dag har de ikke nogen plads i toppen, men det er ikke, fordi det er blevet dårligere. Det er bare blevet overhalet af tiden«.

Hvor går du helst selv hen?

»Hvis jeg vil ud at have en rigtig traditionel smørrebrødsfrokost, går jeg ned i Slotskælderen hos Gitte Kik, hvor du får den helt uforfalskede stemning. Det er lidt som at gå på Frilandsmuseet, men med højere madkvalitet. Hvis jeg vil have festlig værtshusstemning og verdens bedste rørt tatar, går jeg på Schønnemann. Vil jeg have forfinede sager som et stykke med braiserede kalvehaler og pighvar med en udsøgt vin, går jeg på Restaurant Palægade. Skal det være mere eksperimenterende og med specialøl og Johnny Cash i højtaleren, går jeg på Selma. Og skal jeg bestille catering, går jeg til Hallernes. Jeg udpeger i bogen mine 11 favoritsteder i hele landet, og de har ligesom hvert deres revir: Hallernes, Selma, Amalie, Esplanaden 48, Gammeltorv, Kronborg, Mortens Kro, Palægade, Schønnemann, Slotskælderen og Told og Snaps«.

Hvilke steder går du udenom?

»Der findes stadig masser af turistfælder og en hel masse talentløse, fantasiløse, sløsede personer, der tror, at det bare kræver, at man lægger pålæg på brød og skriver ’Danish open sandwich’ på et skilt. Hvis du vil opleve den slags, er der et godt udvalg i Nyhavn og omegn«.

Hvad er smørrebrødsstykket over alle smørrebrødsstykker?

»Det må være dyrlægens natmad. For det første har det en historie. Man ved, hvor det stammer fra, og det ved vi kun med meget få stykker. Og så skiller den sig ud med sin sjove, særlige kombination af pålæg«.