Fang en kæmpe gedde i Søerne: Naturens Dag byder på et hav af naturoplevelser lige midt i byen Det er Danmarks Naturfredningsforening, der nu på søndag 9. september står bag Naturens Dag, som i år har 11 byarrangementer på programmet i både København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Hos Danmarks Naturfredningsforening hilser man »godt, gammeldags dansk overgangsvejr« hjerteligt velkommen.

Det er nemlig rigtig gode sager for det danske natur- og dyreliv - ovenpå en ordentlig omgang sommertørke. Og på søndag 9. september fejres det, når Naturens Dag løber af stablen med i alt 300 arrangementer på landsplan.

Men selv om by og natur normalt ikke går hånd i hånd, kan landets byboere nu godt være med til mærkedagen, der byder på 11 naturoplevelser midt i landets byer under temaet 'bevægelse i naturen'.

Med andre ord er der altså en rigtig god anledning til at få en aktiv dag i naturens tegn. Noget, som cirka 60.000 danskere benyttede sig af sidste år.

Ved Sankt Jørgens Sø byder Fiskeringen ind til gratis lystfiskeri. Her kan man altså være heldig at få både aborre, suder, skaller og karper på krogen, foruden - hvis man er ekstra heldig - en af de mudderbrune, dovne gedder, der til forveksling kunne minde om en omkringflydende træstamme.

Alle fangster sættes ud i søen igen, men man kan godt få lov at tage et billede af krabaten, lover de.

Arrangementet kører fra kl. 10-14 ved en opstillet pavillon på sødæmningen ved krydset Vester Søgade/Kampmannsgade. Fiskegrejet skal man ikke tænke på - det udlånes af foreningens kyndige lystfiskere, der også vil fortælle om den natur, der gemmer sig under vandspejlet.

Sejltur og gøgeurt

Har man lidt svært ved at slippe sin indre vandhund efter sommeren, er der mere vand i vente til Damhustræf i Rødovre.

Få for eksempel en sejltur på Damhussøen med vandkikkert og fiskenet til en lille fangst. Og kl. kl. 12 ved Ishuset vil lokale naturfolk dagen igennem vil fortælle om områdets flora og fauna.

På Amager Fælled er børn og voksne velkomne til at tage på eventyr i den urbane urskov, når Miljøpunkt Amager afholder en guidet tur til naturens kriblekrable-univers. Der er hobevis af planter og dyr at komme efter i Københavns omstridte naturperle - både gøgeurt, salamandere og snoge ligger på lur i græssets kravl.

Undervejs vil der også gives tips og tricks til, hvor og hvordan man finder nøglen til naturens skatkammer af spiseligheder. Vil man med, tropper man op ved Kogræsserlaugets folde ved de græssende køer. Turen finder sted mellem kl. 10-15.

Jyske pandekager

For Aarhusianerne er der gastronomi på programmet - det vil i hvert fald være muligt at bage sig en pandekage på Vestereng midt i byen, når Christiansbjerg og Katrinebjergskolen er værter for Naturens Dag med træklatring og undersøgelser af engens mange dyre- og plantearter.

Det sker kl. 11, og transporten burde være sikret med den nye letbane, der kører næsten direkte til den grønne dør.

Ved Aabrinken i Aarhus fandt man sidste år den første orkidé, maj-gøgeurten, hvilken man blandt andet kan være med til at spotte, hvis man tropper op på det vildtvoksende græsområde med græssende køer kl. 11. Her vil insekt- og plantekyndige naturvejledere desuden være behjælpelige med at åbne en verden af kokasser og edderkopper.

Og til sidst kommer det til at gå rigtig hurtigt under bevægelses-temaet, når der afholdes et regulært sneglevæddeløb i det fri.

Der også fart over feltet i Botanisk have. Natur&Ungdom inviterer nemlig til kapløb med dyr i det nu fredede område, hvor der også vil være kreativt værksted med fokus på naturens remedier - planen er at bygge instrumenter, som man kan spille på og danse til.

Bor man i Odense eller Aalborg, er der også en række arrangementer at komme efter til Naturens Dag. Naturpatruljens muntre vært kommer blandt andet forbi det fynske, og i det nordjyske kan man blive klogere på den aktuelle ulv. Find mere information på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Naturens Dag blev oprettet i 2004 og har siden 2010 været et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Læs mere, find adresser osv. på arrangementets hjemmeside.