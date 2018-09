Lucia Odooms koncertanbefalinger: Slimbefængt dødsmetal, Memphis-pop og et amerikansk problembarn indtager København Politikens musikanmelder Lucia Odoom giver her tre bud på koncerter, du ikke må gå glip af

Slimbefængt dødsmetal

Hvis man ikke er så vild med musikalsk fred og fordragelighed, så kig forbi Kill-Town Death Fest, en musikfestival, der i tre dage byder på metal, hardcore metal og andre metalbeslægtede musikgenrer. Festivalen lukkede i 2014, men nu er metalbraget tilbage og byder atter på »den mest stinkende, rådne, slimbefængte og grimmeste dødsmetal fra hele verden«.

Metalscenen i Danmark byder på et væld af vidt forskellige metalbands som Solbrud og Myrkur. Til Kill-Town Death fest kan man høre, hvordan metal lyder kloden rundt. Man kan blandt andre opleve det finske grindcoreband Cadaveric Incubator, hvis tekster kredser om død, mørke, smerte, blasfemi og sygdom. Disse emner vil være hyppigt repræsenteret hos de mange bands, der optræder med musik til de larmende dødelige.

Kill-Town Death Fest IV – The Resurrection! 6.-9. september. Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh. K. www.pumpehuset.dk.

Sange til efterårshjerterne

Den 22-årige sanger og sangskriver Julien Baker er ikke bange for at skrive tekster, der omfavner mørket. Hendes sange er til dem, der holder af at svøbe sig i de mere indadvendte musikalske sweatre langt væk fra badeanstalter og anmassende og lykkeligt jublende sommerhits.

Hun udgav sit debutalbum ’Sprained Ankle’ i 2016 på egen hånd, et personligt album, der er fyldt med musikalske blå mærker og ungdomsbekendelser. Bakers sange minder om et ungdomsværelse fyldt med musikkens svar på de teenagetanker, man kunne høre i radioprogrammet ’Det elektriske barometer’. Julien Bakers seneste album ’Turn out the lights’ kredser om alt fra utilstrækkelighed til hendes kristne opvækst i Memphis, Tennessee og er et album til den selvransagende spadseretur.

Julien Baker. 7. september kl. 21. Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, Kbh K.www.hotelcecil.dk.

Kontroversiel rapper

I år har der været sat et stort spotlys på unge rappere, der udgiver deres musik via musiktjenesten Soundcloud og derved har fået betegnelsen soundcloudrappere.

To af bølgens mest kendte navne døde nærmest lige så hurtigt, som de blev superstjerner. Først døde rapperen Lil Peep af en overdosis, dernæst den kontroversielle, men populære rapper Xxtenation, som blev myrdet.

Ud over at lave musik, der kredser om angst og vrede, har de mest populære rappere kriminelle sager klistrende til sig. I næste uge får Danmark besøg af endnu en kontroversiel rapper, 6ix9ine, som Soundvenue har kaldt »hiphops nye problembarn«. Han står anklaget for at have misbrugt en mindreårig seksuelt. Hans musik blander spansk pop og aggressiv hiphop, og for tiden hitter han med singlen ’Bebe’.

6ix9ine. 12. september kl. 20. Vega, Enghavevej 40, Kbh. V. www.vega.dk.