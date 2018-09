Teater går tæt på internetkrigerne: »Tålmodigheden slipper op, og vreden tager over, fordi man mister troen på at blive hørt« De råber højt, hårdt og gerne grimt på internettet og gemmer sig ofte bag en computerskærm. Men fra i morgen kan man opleve fem af de forkætrede internetkrigere ansigt til ansigt i totalinstallationen ’Hadets sange’. Teaterinstruktør Tue Biering og scenograf Marie Chemnitz håber, de kan bløde op på den polariserede internetdebat ved at lade mennesker og modsætninger møde hinanden.

»BÅÅÅÅTTTT«, lyder det lige bag mig med en lydstyrke, der får mig til at flyve i luften.

Det lyder som hornene til en fodboldkamp, men det er bare kontanthjælpsmodtager og internetkriger Kim Osbøl på sin elscooter, der vil forbi.

Kompressorhornet er spændt fast på scooteren med sejlgarn. Måske har der ikke været nok lydstyrke på det oprindelige.

»Du skal måske have et par nervepiller for at være med her«, griner en anden internetkriger, Linda Nielsen, drillende.

Kim Osbøl fræser forbi mig på scooteren, og vi samles om et langbord.

Fem internetkrigere og holdet bag ’Hadets sange’, en totalinstallation og teaterstykke, der kan opleves i Den Frie Udstillingsbygning fra 8.-22. september. Den tager udgangspunkt i dem, der båtter så højt på nettet, at der bliver lagt mærke til dem. Alligevel bliver de aldrig rigtig hørt, sådan for alvor.

»Ha, Politiken, dem med de halve sandheder«, sukker en, efter jeg er blevet præsenteret.

De fem internetkrigere Heidi Asbjørn Freke, Linda Nielsen, Claus Jonassen, Kim Osbøl og Thomas Telner skal øve, og de kommer alle med forslag til scenografien til det rum i udstillingsbygningen, hvor de hver især skal optræde med deres fortælling om, hvorfor de agerer som højtråbende trolde på nettet.

Hver af dem skal fremføre en monolog, der forklarer, hvorfor de skriver ting som »I er en flok omvandrende aborter, som jeres mor stadig skammer sig over«, lægger personfølsomme oplysninger ud på folk eller deler billeder og truer dem, de er uenige med.

Kort sagt: De er de trolls, vi læser og ser, men aldrig møder.

De taler om, hvor stramt tilrettelagt monologerne behøver at være.

Nogle behøver bare et stikord, så taler de.

Andre har brug for en mere stringent historie at fortælle, ellers løber det af sporet, når de skal forklare deres indviklede sygdomsforløb og baggrunde.

Ideen til forestillingen dukkede op i takt med en form for selvransagelse.

Instruktør Tue Biering går ind for et mangfoldighedsprincip. For det meste:

»Når jeg er i mit bedste lune, skal der være plads til alle, og verden skal være åben, men der overser jeg, at der er utrolig mange mennesker, jeg ikke vil have. Bølgen af mangfoldighed på venstrefløjen er jo præget af ekstremt store paradokser, for de vil jo ikke den åbne verden. De vil have en verden, hvor der er plads til dem, der befinder sig inden for et ekstremt stramt kodeks«.

Foto: Miriam Dalsgaard Internetkriger Linda Hansen i en af de lænestole, hendes rum på Den Frie Udstillingsbygning skal udstyres med.

Internetkriger Linda Hansen i en af de lænestole, hendes rum på Den Frie Udstillingsbygning skal udstyres med. Foto: Miriam Dalsgaard

94-årig sanger

Egentlig er totalinstallation et lidt vagt ord for det, der skal ske.

I Den Frie Udstillingsbygnings overetage vil hver værdikriger få et rum, som arkitekt Marie Chemnitz udsmykker med udgangspunkt i, hvilket menneske der er bag den hårde skærm af ord.

Et rum bliver tapetseret med sagsakter for illustrere en langstrakt kamp mod systemet, i et andet er et danmarkskort i centrum, for her skal en værdikriger, som kæmper for Udkantsdanmark flytte ind, og i et tredje bliver der lavet vafler for at give en hardliner en blød side.

Rummene kan man opleve i løbet af dagen, og om aftenen vil de fem internetkrigere optræde med deres fortælling i hvert sit rum, mens 20 performere i alle aldre synger og skriver tekster fra nettet.

Marie Chemnitz forklarer, at koret af performere spiller en vigtig rolle i forhold til at gentænke sprogets betydning:

»Publikum hører ordene på en ny måde, hvis der står en 94-årig og synger ord, der er taget fra en 14-årigs blog eller facebookopdatering. Pludselig hører man ordene uden at skulle vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Det er sjovt at få folk til at lytte uden at pege fingre«, siger hun.

’Værdikrigerne’, som Tue Biering og Marie Chemnitz kalder de fem centrale medvirkende, har alle noget, de kæmper for, og de bruger nettet aktivt. I sådan en grad, at andre bliver skræmt af deres sprog:

»Sproget bliver en spejling af, hvordan man føler sig behandlet. Hvis man føler sig misforstået og underkendt, begynder man at råbe. Man har måske talt stille og roligt for at forklare noget, men har nået et punkt, hvor tålmodigheden slipper op, og vreden tager over, fordi man mister troen på at blive hørt. I det øjeblik bliver man ligeglad«, siger Tue Biering.

Samtidig sidder der oftest en modtager i den anden ende, som vurderer og dømmer andres holdninger. Særligt hvis sproget fraviger de gængse regler for god opførsel:

»Sproget kan misforstås. Hvis det står alene uden forklaring, kan det få den modsatte effekt«, siger han.

»Vi vil gerne kigge på, hvordan vi taler til hinanden, og hvordan det kan være, at i oplevelse af afmagt bliver nogle nødt til at råbe højt i et sprog, der er rigtig voldsomt«.

Foto: Miriam Dalsgaard

Skærmens anonyme trolde

For Tue Biering er det ikke en ny tilgang til teatret, når han bruger virkelighedens mennesker fremfor skuespillere. Det har han gjort i flere forestillinger. Til ’Hadets sange’ fandt han sammen med en journalist frem til nogle af dem, der larmer mest på nettet.

Blandt andet Heidi Asbjørn Freke, der har facebooksiden HunDragen.

Hun er lille, lyshåret og med markant lilla øjenskygge. Hun er iført beige lakstiletter, stramme jeans og en grå sweater.

»Jeg er elsket og hadet. Men alt, hvad jeg piller ved, er hykleri«, siger hun og forklarer, at hun kæmper mod fordømmelse:

»Jeg er pissetræt af nedgørende, fordømmende mennesker, der bruger deres liv på at pege fingre ad andre. Jeg er træt af folk, der offergør sig ved at sige, at det er alle andres skyld. Nu skal jeg pludselig bøje nakken, fordi jeg er hvid. Hold da kæft med sådan noget martyrpis. Jeg hverken skammer mig eller er stolt over min hudfarve. Jeg gider heller ikke, nogen skal fortælle, at sorte skal skamme sig over deres hudfarve. Man skal lukke røven«, siger hun bestemt.

Hun snakker hurtigt. Hun ved, hendes retorik kan være hård, men hun udstiller ikke folk, siger hun:

»Jeg kan godt finde på at navngive en person, hvis holdninger jeg revser. Men en holdning udgør ikke et helt menneske. Derfor vil jeg aldrig sige noget grimt om mennesket; jeg vil sige noget grimt om en holdning eller adfærd«.

HunDragen startede i april sidste år, efter at Heidi Asbjørn Freke var blevet smidt ud fra en række datingsider, fordi hun diskuterede med de andre. Der fandt hun ud af, at hun egnede sig som meningsdanner, også selv om ikke alle var lige begejstrede for det, hun skrev:

»Jeg tænkte bare: »Hvad er det for nogle mennesker, der sidder herinde og vræler over, hvor onde alle er?««.

Foto: Miriam Dalsgaard

Vi kommer tættere på hinanden

Tue Biering udfordrer som oftest sit publikums fordomme og forestillinger om andre. Det øger polariseringen i samfundet, at man ikke møder, men kun hører om andre, mener han og forklarer, at han umiddelbart ikke kunne se noget fællesskab med internetkrigerne, men det opstod lidt efter lidt: