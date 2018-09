Nedbrændte K.B. Hallen genåbner med danske og internationale stjerner på plakaten Den gamle sportshal og koncertsal på Peter Bangs Vej har offentliggjort en række koncerter for den kommende sæson, heriblandt Eros Ramazzotti, Nephew og nu også Saveus.

Da Saveus i sommer spillede åbningskoncerten på Orange Scene på Roskilde Festival, var begejstringen blandt de danske anmeldere stor.

BT skrev om koncerten, at det var »den måske flotteste åbning af Orange Scene i mange år«, og begejstringen fortsatte også i Politiken, hvor anmelder Lucia Odoom gav koncerten fem hjerter og skrev, at »hans højtflyvende musik er som skræddersyet til Orange Scene«.

Nu offentliggør bandet, at de fredag 19. april 2019 indtager K.B. Hallen på Peter Bangs Vej på Frederiksberg med deres liveshow, denne gang i et indendørs arena-format.

Saveus er sjette navn i rækken af nyligt offentliggjorte koncerter i K.B. Hallen, der i starten af 2019 genåbner efter en ødelæggende brand i 2011, der efterlod den gamle hal som ruin. Den danske tegnestue Christensen & Co. Arkitekter har tegnet den nye hal, der som koncertsted indvies i slutningen af januar med den britiske gruppe Years & Years. Derudover kan man opleve Nils Frahm (14. februar), Jason Mraz (28. februar), italienske Eros Ramazzotti (27. oktober) samt danske Nephew (21. marts). Sidstnævntes koncert er allerede udsolgt, men det er muligt at skrive sig på venteliste.

Saveus vil være verdensstjerne

I folkemunde er Saveus nok bedre kendt som Martin fra Ørum, den 15-årige jyske purk, der fredag efter fredag charmerede sig ind i tv-stuerne med sin ydmyghed og imponerende sangstemme og satte punktum første sæson af ’X Factor’, da han løb med sejren i 2008.

I dag er han 25 år og vil helst undgå at tale om sin tid i ’X Factor’, hvis han kan slippe af sted med det. Han drømmer i stedet om at blive en verdensstjerne og er heller ikke bleg for at indrømme, at det nok skal blive en realitet, fortalte han i et interview i Politiken i april sidste år.

På nuværende tidspunkt er han da også allerede begyndt at blive et kendt navn i udlandet, og dette viste sig bl.a., da ingen ringere end den levende legende Sir Elton John præsenterede Saveus-singlen ‘Watch The World’ i sit radioprogram ‘Rocket Hour’ på radiokanalen Beats 1. De sidste seks måneder har Saveus spillet en udsolgt Danmarksturné og en lang række koncerter på sommerens festivaler.

Billetter til koncerten i K.B. Hallen sættes til salg torsdag 20. september kl. 10 via Billetlugen.

Saveus spiller i K.B. Hallen, Peter Bangs Vej på Frederiksberg fredag 19. april 2019.