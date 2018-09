Interview: Nytiltrådt stockholmer vil have Dansk Danseteater og den moderne dans ind i fremtiden med VR og dansefilm Hvordan får man moderne dans ud til flere? Svenske Pontus Lidberg er ny kunstnerisk leder af det eksperimenterende Dansk Danseteater. Han vil trække på sin internationale karriere og med film og ny teknologi puffe kompagniet ind i nutiden.

Pontus Lidberg er lige kommet hjem fra Italien, hvor hans nye danseværk ’Sirene’ havde premiere på Festival Oriente Occidente i den norditalienske by Rovereto.

Det gik jättebra, fortæller han, mens vi lister os gennem et uigennemskueligt net af gange i Operaen for at komme op i kantinen. I de kommende måneder skal ’Sirene’ til New York, Cuba og til sidst Aserbajdsjan. Først i sæsonen 2019/20 kommer danseforestillingen til Danmark, selv om det er her, svenske Lindberg har fået fast base som kunstnerisk leder af Dansk Danseteater.

BLÅ BOG Pontus Lidberg Født 1977. Svensk danser, koreograf og filmskaber. Født og og opvokset i Stockholm. Uddannet fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm og har en master i Contemporary Performing Arts fra Göteborg Universitet. Tiltrådte som kunstnerisk leder for Dansk Danseteater 1. april 2018. Han efterfølger Tim Rushton, der har været kunstnerisk leder siden 2001. Har vundet flere priser sine film og danseproduktioner og arbejdet for blandt andre New York City Ballet, Martha Graham Dance Company, Les Ballets de Monte-Carlo, Semperoper Ballet Dresden, Royal Swedish Ballet, Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, Balletboyz og Beijing Dance Theatre. Du kan se Pontus Lidbergs dansefilm ’The Rain’ her: vimeo.com/160715011 Vis mere

Det er ikke en hvilken som helst tjans, den 41-årige stockholmer overtager.

Det 15 personer store dansekompagni er kendt som en af de vigtigste dynamoer for moderne dans herhjemme.

I 17 år var britiske Tim Rushton kunstnerisk leder, og sidste år blev kompagniets hjemsted flyttet fra de rå omgivelser i Dansehallerne på Vesterbro til den blankpolerede Opera på Holmen. Et adresseskift, som kompagniet selv har beskrevet som begyndelsen på en ny epoke.

Selv om Dansk Danseteater, der har eksisteret siden 1981, fortsat er en selvejende institution, håber kompagniet nemlig, at pardansen med Det Kongelige Teater kan give fornyet brændsel og større opmærksomhed til den moderne dans herhjemme.

Kompagniet har blandt andet fået lov til fast at præsentere egne forestillinger på Operaens lille scene, Takkelloftet, to måneder om året. Ambitionerne er store, og ved drømmenes ror har man altså nu sat Pontus Lidberg.

Man kan se, at han er en mand, der har arbejdet med sin krop det meste af livet. Lidberg går, som kun professionelle dansere går, og hvad man ved første øjekast kan forveksle med en slags stivhed i kroppen, handler faktisk bare om en rank ryg.

Den moderne dans er i rivende udvikling i København. Min ambitioner, at Dansk Danseteater skal stå i front

Håret er lyst, kortklippet i siderne, og øjnene er blågrå. Han er iført lyseblå sweater og lyseblå jeans, på næsen sidder pilotbriller i tyndt guldstel.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Det begyndte med ’Giselle’

Selv er han opdraget i den klassiske ballet, men helt fra barnsben kiggede han altid misundeligt over på den anden linje på Den Svenske Ballet: linjen for moderne dans.

»Linjerne var meget adskilt, men jeg ville gerne blande det, så jeg trænede også med den anden linje. Det hang også sammen med, at jeg var kritisk og kreativ. Og jeg stillede spørgsmål i ét væk«.

Allere som 4-årig sad Pontus Lidberg på tilskuerrækken og så Bournonville-balletten ’Giselle’ på scenen i Stockholm. Straks fortalte han sine forældre, at det der, det ville han. Han skulle stå på scenen, lade sin krop danse og blive forført af musikken.

Han blev sendt på danseskole, skiftede hurtigt igen, fordi den ikke var seriøs nok, og endte på Den Kongelige Balletskole i Stockholm som 10-årig, hvorfra han blev uddannet klassisk balletdanser.

»Jeg mindes ikke, hvad det var, der rørte mig. Da jeg var ung, handlede det meget om at udforske, hvad kroppen kunne. Det var spændende. Jeg gjorde det gennem dansen. Andre spillede fodbold«, forklarer han.

Med balletskolen valgte han klaveret fra. Under andre omstændigheder var det måske endt anderledes.

»Prøven på balletskolen var en torsdag, og der var masser af liv. Der var mennesker i bevægelse i alle studierne. Musikprøven var på en søndag, og den foregik i et tomt sort rum alene med en underviser«, siger han.

I midten af tyverne droppede han den klassiske ballet fuldstændig. Det var ikke kreativt nok at være balletdanser, og det gjorde ham rastløs.

»Det er ekstremt vigtigt for at mig at være kreativ. Hvis ikke jeg er det, fungerer jeg ikke. Når jeg får afløb, er det o.k. Jeg vil gerne lære mere og uddanne mig. Danne mig nye udtryk«.

I stedet begyndte han på medicinstudiet og begyndte samtidig at arbejde som koreograf. Han tog en pause på studiet i Sverige for at følge med sine opsætninger rundt i verden.

Senere droppede han lægestudiet helt og bosatte sig i New York, hvor han som koreograf i de efterfølgende år arbejdede med alt fra New York City Ballet og Martha Graham Dance Company til og Beijing Dance Theatre.

Nu hedder adressen København. Som vi sidder her i kantinen med udsigt til høj sol over Langelinie og Refshaleøen, glitrer København, selv om det måske er svært for byen at nå samme niveau som den smeltedigel af kunst og kultur, som Pontus Lidberg flyttede fra for fem måneder siden.

Man kan ikke fastholde publikums øje til noget bestemt på en scene. På film kan jeg bestemme, hvad det lige præcist er, seeren skal opleve

Men sådan tænker han ikke. New York og København hverken kan eller skal sammenlignes, siger han. I stedet er han optaget af, hvordan livet udfolder sig i tilfældigheder.

»Livet tager nogle gange en drejning, man ikke forestiller sig. Jeg anede ikke, at jeg skulle ende her i København, og jeg anede ikke, at jeg skulle bo i New York i ni år forinden. Det var, som om det ene førte til det andet. Man har ikke kontrol over livets gang«.

Det fantastiske ved dans er spændvidden, siger Pontus Lidberg.

»Det er virkelig ikke en homogen genre. Det kan være kommercielt, det kan være smalt og intellektuelt. Det kan være klassisk og konservativt, men det kan også være nyskabende«, siger han.