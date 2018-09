Kom til gratis modeforedrag, drik vin og hør om orgasmeportrætter på Danmarks første modebibliotek I dag kan du komme til foredrag med den succesfulde modefotograf Casper Sejersen og modeeksperten Ane Lynge på Østerbro Bibliotek kl. 17.

De fleste herhjemme vil nok hovedsageligt kende ham fra orgasmeportrætterne, der prydede plakaten til Lars von Triers 'Nymphomaniac'.

Men modefotografen Casper Sejersen har lavet meget andet.

Hans billeder bliver trykt i store internationale magasiner som Dazed, Purple, Dust og Another Magazine, og han arbejder sammen med navne som Kirsten Dunst, Uma Thurman, Charlotte Gainsbourg, Nile Rodgers og Shia Leboeuf. En stor kanon, kan man vel godt kalde ham.

Senere i dag kan du høre ham fortælle om, hvordan det er at arbejde sammen med nogle af verdens største modemagasiner, mens modeforsker og lektor på Lund Universitet Ane Lynge-Jorlén vil fortælle om modemagasinets historie fra 1980'ernes London og frem til i dag.

Ane Lynge-Jorléns fokusområde er samtidsmode og kulturelle praksisser afspejlet i moden, og som forfatter til bogen 'Niche Fashion Magazines' er hun nok den helt rette person til at lede tidsrejsen i modemagasinets historie.

Arrangementet foregår fra kl. 17 på Østerbro Bibliotek, som siden januar 2018 har haft en særskilt modesektion under navnet Modebiblioteket. Her kan man dykke ned i bøger, danske og internationale magasiner, fotografier og digitale samlinger og blive klogere på mode, design, kultur og livsstil.

Modebiblioteket begynder nu at byde indenfor til en række kultur- og modeinitiativer, og dagens foredrag er derfor kun det første event i en længere række moderelaterede arrangementer.

Ideen med dagens foredrag er først og fremmest at skabe inspiration for både modeeksperter og dem, der endnu ikke ved så meget om modeverdenen. Der er derfor gratis adgang for alle, og Modebiblioteket sørger desuden for at diske op med et glas gratis fyraftenshvidvin fra Mother Wine.

Der burde være rigeligt med vin, men det er god stil lige at sende en mail til sv@svpr.dk, så arrangørerne får en bedre fornemmelse af, hvor mange flasker, der skal købes ind.

Casper Sejersen og Ane Lynge-Jorlén på Modebiblioteket. Onsdag 19. september 2018 kl. 17. Modebiblioteket, Østerbro Bibliotek, Dag Hammerskjolds Allé 19, Kbh. Ø.