Dåsebajere og pis i gaden: Festabernes foretrukne galleri fra 00'erne genåbner i villa Galleriet 'Wonderland Art Space', der havde sin storhedstid i 2000'erne, genåbner. Det kommer til at ske i mere familievenlige omgivelser, men folkene bag håber alligevel på fest.

Proppet med mennesker, masser af dåsebajere og pis i gaden. Det var vilkårene, hvis man besøgte it-galleriet Wonderland Art Space, WAS, på Absalonsgade i slutningen af 00'erne.

Stedet, der afholdt sin sidste fernisering i 2011, var kendt for sine vilde fester, der ofte trak ud på fortovet. Politiet dukkede op jævnligt, slukkede for musikken og måtte bede folk om at gå hjem, fordi klagerne hobede sig op.

Nu genåbner galleriet med kunst og kreativitet som omdrejningspunkt i nye omgivelser. Nemlig i en villa på Frederiksberg. Wonderland-partnerne, Sophie Hardinger og Simon Nygaard, , der driver design-reklamebureauet af samme navn, inviterer til fest:

»Der kommer til at være mere fokus på design. Det skal ikke længere være låst til kun at være et kunstgalleri, men mere en kreativ organisme, hvor man kan udstille møbler, kunst og design side om side«, siger Simon Nygaard, designansvarlig og partner i Wonderland, og pointerer:

»Vi håber, at folk er klar på fest, selv om det bliver lidt anderledes«.

Hygge på Frederiksberg

Det hedengangne Wonderland Art Space markerede sig helt fra begyndelsen på den københavnske galleriscene og vandt titlen som Byens Bedste Nye Galleri i 2008.

Genåbningen ti år senere byder på udstillingen 'Amongst Ruins' af Studio Thinkinghand, der udforsker temaer som kollaps, forstyrrelse og overlevelse.

»Gæsterne kan forvente et højt kunstnerisk niveau, hvor der også er skruet helt op for hyggen. Det kommer til at foregå i en gammel Frederiksberg-villa med en lille, hyggelig gårdhave med borde og bænke. Der vil være naturvin og økologiske bajere, og så tænder vi op i grillen«, siger Simon Nygaard.

De forsøger at skabe et nyt rum, hvor man kan opleve kunsten. De prøver at bevæge sig væk fra idéen om et »white cube-galleri, som ikke er så hyggeligt«.

Det her kommer til at blive anderledes.

»Vi er nok blevet lidt ældre, men vi håber ikke, at vores koncept er for voksent. Jeg kan se, at mange af dem som kommer, er de samme, der kom back in the days. Jeg håber, at det bliver en vild fest, men der kommer ikke et band og spiller. Det er mere kunsten og udstillingen, der er i fokus, frem for smadderfesten«.

Genåbning af Wonderland Art Space. 5. oktober, kl. 16. Lykkesholms Alle 27, Frederiksberg. Gratis éntre.