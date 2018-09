Landets største indendørs festival: Noisey Festival afslører spilleplan og hiver uartige rappere med til fest Samtidig åbner festivalen for salget af endagsbilletter til musikdagene, der finder sted i TAP1 fredag 2. november og lørdag 3. november.

Om en god måned får Vice sin ilddåb som festivalarrangør, når de åbner gitteret til den første udgave af Noisey Festival.

Programmet er selvfølgelig godt spækket med danske og internationale navne, der lægger vejen forbi Kløvermarkens ene langside i den festlige anledning.

Man kan blandt andet se frem til at opleve den amerikanske rapper Vic Mensa, London-bandet Jungle og den tidligere Disney-stjerne Hayley Kiyoko, når hun griber mikrofonen og folder sine popsmurte stemmebånd ud og pumper rytmerne op til fest.

Det sker fredag aften, og koncerten bliver for øvrigt hendes første her i landet.

Noisey Festival Program FREDAG 2. NOVEMBER Hayley Kiyoko Sigrid Jungle Vic Mensa Kelly Lee Owens Cautious Clay Nines BAD OMEN LØRDAG 3. NOVEMBER Stella Donnelly Ugly God Liss Riverhead Westerman Tirzah RigForEvigt Vis mere

Festivalen har netop løftet sløret for en samlet spilleplan, samtidig med at det nu er muligt at få fingrene i endagsbilletter, så man kan vælge og vrage i de musikalske oplevelser.

Er man til fest af den helt hæmningsløse slags, kan det dog meget vel betale sig at holde ud til den bitre ende.

Lørdag nat kommer Danmarks vel nok mest uartige boyband, RigForEvigt, nemlig forbi for at sætte et eftertrykkeligt punktum for festivalen med deres basholdige trapmusik.

Det skulle efter sigende blive ret vildt:

»Det er ikke sikkert, at Noisey får lov til at holde en festival året efter os«, lyder det i en video fra rapperne selv, der i bedste hype man-stil har tænkt sig at hive en hel del venner med på scenen til efterfesten.

Fredag aften er festen også sikret på den musikalske front. Her vil det være dj-kollektivet BAD OMEN, der står for at holde pulsen i gang ud på de sene nattetimer.

Festivalen er arrangeret i samarbejde mellem Vices musikmedie Noisey og bookingvirksomheden Beatbox.

Noisey Festival. 2.-3. november. TAP1, Raffinaderivej 10, København S. Billetter: 630 kr. Endagsbilletter: 480 kr.