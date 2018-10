Optog, mindekoncerter og røverhistorier: Her kan du være med til hylde Kim Larsen Ibyen guider dig til syv steder landet over, hvor du kan sige farvel og mindes den afdøde folkehelt.

Mere end 20.000 danskere viste i aftes deres anerkendelse af Kim Larsen og deltog i mindebegivenheden ’Jeg sætter lys i mit vindue’.

I det seneste døgn har både U2, statsminister Lars Løkke, familie og gamle venner og kolleger hyldet nationalhelten, og mindebegivenhederne fortsætter i den kommende tid, hvor folk landet over siger farvel til Kim Larsen, der døde søndag, 72 år gammel.

Ibyen har her samlet en guide over forskellige arrangementer, som du kan tage til.

Genboen (og du) fortæller

Tirsdag aften kl. 18-22 kan du tage turen forbi Café Globen i Indre By i København, hvor der bliver skruet op for alle de gode Larsen-klassikere. Aftenen giver også lejlighed til at dele egne oplevelser, som man har haft med Kim Larsen. Blandt andre vil en tidligere genbo til Kim Larsen fortælle om sin tid som, ja, genbo til musikeren. I bedste Kim Larsen-stil vil der naturligvis være mulighed for at købe en kold bajer.

Kim Larsen aften. Tirsdag 2. oktober kl.18-22. Cafe Globen, Turesensgade 2b, Kbh K.

Optog over Langebro

Find de gode sko frem på fredag, tag med på mindevandring og følg den rute, som Kim Larsen så ofte har gået: turen hen over Langebro i København.

Der er afgang fra Sofiegården kl. 18. Herefter går ruten hen over Langebro, ned af Farvergade og med sidste stop hos Drop Inn. Det er ingen tilfældig rute. I Sofiegården hang Kim Larsen ud som ung, og herfra tog han dagligt over Langebro med musikudstyr og spillevenner på slæb for at mødes i øvelokalet i Farvergade 10. En spytklat herfra ligger cafeen og baren Drop Inn, hvor optoget ender. Her kan du købe dig en kold øl i baren og nynne 'Da jeg gik ud over Langebro en tidlig mandag morgen...'.

I skrivende stund har over 22.000 meldt sig som interesserede på Facebook-eventet. »Alle er velkomne, store som små, med guitar på ryggen eller lydanlæg, lad os holde en dag på ægte Larsen-manér!« lyder opfordringen i beskrivelsen af arrangementet.

Optog for Kim Larsen. Fredag 5. oktober kl. 18-22, Sofiegade 1, Kbh. K.

Mindeaften i Nyhavn

Hvis der er noget, som altid har fået festen i gang hos Hyttefadet i Nyhavn, så er det lyden af Kim Larsen. Derfor er det også helt naturligt, at der inviteres til en mindeaften ved kanalen. Det sker på lørdag 6. oktober, hvor en af Hyttefadets egne musikere, Stig Michael, spiller alle de kendte hits af Kim Larsen. Er der et særligt nummer, du ønsker at høre, kan du skrive det i en kommentarfeltet på Facebook-arrangementet, som du finder her.

Der kræver en bordbookning at deltage. Du kan booke bord på hjemmesiden.

Kim Larsen mindes. Lørdag 6. oktober kl. 22-01. Hyttefadet, Nyhavn 25, Kbh. K.

Gavlhyldest og blomster på Christianshavn

Foto: Jens Dresling Kim Larsen maleri på plankeværket i Prinsessegade ved Christiania.

Vil du sætte en blomst eller tænde et lys, er der plads foran et nymalet Kim Larsen-maleri på plankeværket i Prinsessegade ved Christiania. Også på Christianshavns Torv har mange allerede har været forbi med hilsner og blomster.

Gavlmaleri. Prinssegade ved Christiania.

Sydhavnens afsked med mesteren

Fredag den 12. oktober afholdes Kulturnatten i København, og i den anledning griber Sydhavnen muligheden for at afholde en hyldestaften for Kim Larsen. Det er event-cafeen Southie, som inviterer til en aften med musik af Kim Larsen. Oprindelig var aftenen dedikeret til John Mogensen, men begivenheden er nu ændret for at kunne hylde Lune Larsen.

Kim Larsen x Kulturnat. Fredag 12. oktober kl. 18-23. Borgbjergsvej 54, Kbh. SV.