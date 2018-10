Snart kan du købe en af verdens bedste burgere på Frederiksberg Til marts åbner Gasoline Grill - der er kåret til at servere en af verdens bedste burger - ny restaurant på Værnedamsvej.

Den populære Gasoline Grill, der af Bloomberg er blevet udnævnt til at være blandt verdens 27 bedste burgerrestauranter, åbner ny restaurant på Værnedamsvej i skillelinjen mellem Vesterbro og Frederiksberg.

Og det er en lokation, der længe har stået på folkene bag Gasoline Grills ønskeseddel.

»Det er en helt unik lokation - der er kun én Værnedamsvej, og derfor giver det mening for os at ligge der. Det er en smuk gade, hvor man har lyst til at være, og hvor man kan finde lækre butikker«, siger Klaus Wittrup Nielsen, der er ejer af Gasoline Grill.

Gasoline Grill så første gang dagens lys, da restauranten i 2016 åbnede i en gammel nedlagt tankstation i Borgergade i indre København. I dag ligger restauranterne spredt ud over hele København, og restauranten på Værnedamsvej bliver den femte af sin slags, når den slår dørene op i foråret 2019.

Vil bidrage positivt til området

Værnedamsvej er i manges øjne en 'fredet' gade i København, da den anses som værende 'et lille stykke af Paris'. Derfor bliver nye butikker og ændringer ofte mødt af modstand.

Det skræmmer dog ikke Klaus Wittrup Nielsen. Han bakker op om, at man skal værne om Værnedamsvej - noget, han mener, at Gasoline Grill vil bidrage til.

»Vi synes selv, at vi står for noget, der kan bidrage positivt for området. Vi åbner ikke bare op og laver burgere. Stedet kan noget mere og bliver en positiv tilføjelse til området: Vi går op i, hvordan vi bygger og indretter vores steder. Vi tilbyder et kvalitetsprodukt, og på trods af at vi laver burgere, går vi meget op i økologi og tænker os om i forhold til bæredygtighed«, siger Klaus Wittrup Nielsen.

»Vi har ikke oplevet nogen modstand, og jeg tror heller ikke, at vi kommer til det«.

Der er masser af plads til burger

Overalt i hele landet - og særligt i storbyerne - er der de senere år poppet adskillige nye burgerrestauranter op, og mens man kunne stille sig selv spørgsmålet, om markedet ikke efterhånden er ved at være stopmæt af burgere, er det ikke noget, Klaus Wittrup Nielsen mærker. Tværtimod.

»Da vi åbnede, fik vi at vide, at det dummeste, vi kunne gøre, var at åbne en burgerrestaurant, fordi der i forvejen var så mange. Men der har været plads til os, og jeg tror, det er fordi, vi tilbyder noget andet«, siger han.

På den nye restaurant bliver konceptet i udgangspunktet det samme som på de i forvejen eksisterende Gasoline Griller, hvor man kan vælge mellem et begrænset udvalg af burgere.

Lige nu har burgerkæden dog gang i et eksperiment på Vesterport Station, hvor man kan købe en morgenmadsburger. Hvis den får fat, er det muligt, at den også finder vej til Værnedamsvej, fortæller Klaus Wittrup Nielsen.

Gasoline Grill skal - hvis alt går efter planen - åbne på Værnedamsvej i løbet af marts 2019.