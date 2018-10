Guide: Her er fem (billige eller gratis) københavnske sauna- og badesteder til vinterkulden Det behøver ikke koste en formue at vinterbade i København. Faktisk kan det gøres helt gratis. Her er fem steder, hvor du kan få en iskold dukkert og måske sætte dig ind i en varm sauna bagefter.

Sæsonen for vinterbadning er fløjtet i gang, og København er fuld af steder, hvor du kan få kolde gys og varme gus -– også uden at stå på venteliste. Ibyen har samlet en række her:

Den hippe

På La Banchina, den populære vinbar og badebros-restaurant på Refshaleøen, varmer saunaen hele vinteren hver dag mellem kl. 10.00-21.00. Her er ingen gus, men gode muligheder for at kaste sig i vandet.

La Banchina. Refshalevej 141A, Kbh. www.labanchina.dk/sauna

Det sejlende spa

»Full steam ahead« er mottoet for

Copenhot, en flok saunaentusiaster, der sidste år omdannede Ofelia Plads til en mindre saunaby. I år er de rykket til Refshaleøen, hvor du kan booke plads i deres panorama-sauna med havudsigt eller hoppe i en stor tønde med 40 grader varmt opvarmet havvand. Du kan også sejle en tur i deres flydende spa med afslappende musik og en skipper ved roret.

Copenhot. Refshalevej 325. www copenhot.dk

Den indianske

På Amager har du mandag, onsdag, torsdag og søndag aften mulighed for at entrere en ægte indiansk svedehytte til fyraftensgus. I svedehytten Inipi guses der på livet løs, og mellem seancerne kan du tage en dukkert, for hytten er lige ved Amager Strandpark.

Inipi. Havkajakvej 6, Kbh. www.inipi.dk

Havnebadene

Sommeren over har havnebadet Islands Brygge, Havnebadet Sluseholmen og Helgoland Badeanstalt fungeret som byens mest heftigt klistrende fluepapir, og i vinterhalvåret kan særligt friske bade videre. Du skal dog være medlem af en klub for at bade på anlæggene, så kontakt klubberne for at anmode om medlemskab.

Københavns havnebade. Forskellige adresser. www.svoemkbh.kk.dk

Gør det selv-løsningen

Med mobilsauna.dk kan man selv leje en sauna og placere den, hvor end du har lyst til (men tjek lige med myndighederne først).

Mobilsauna. Book online. www.mobilsauna.dk