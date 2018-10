Så er der fiesta på Vesterbro: Mikkellers populære tacobiks åbner i Istedgade Mikkellers La Neta flytter ind på Istedgade. Restauranten håber på at kunne åbne allerede før jul.

Normalt er det kun på Nørrebro, du kan få fingrene i La Netas tacos.

Men lige straks åbner det populære mexicanske taqueria også en filial på Vesterbro på Istedgade 88, hvor du kan mæske dig i tacos, quesadillas og dertilhørende Mikkeller-øl.

»Vi glæder os. Det er megafedt, at vi også får lov til at tage vores koncept til Vesterbro, hvor vi selv godt kan lide at være«, siger Jacob Gram Alsing, der er daglig leder i bryggeriet Mikkeller, som står bag La Neta.

»Istedgade er en væsentlig del af Vesterbro og en gade, som vi holder rigtig meget af. Vi synes også, at det lille mikro-hjørne af Dannebrogsgade og Istedgade med Malbeck (vinbaren og vinbutikken, red.), den gode slagter og god kaffe er et godt hjørne, hvor vi passer godt ind«, siger han.

»Vi er anderledes«



Da Politikens madanmelder var forbi La Neta på Nørrebrogade i 2017, kvitterede hun med 5 hjerter og ordene:

»Der er nogle steder, man har lyst til at spise, når man vågner op med tømmermænd. Og så er der steder, hvor man har lyst til at få tømmermænd, bare så man kan tage derhen og spise. Sådan et sted er det nyåbnede taqueria La Neta«.

Foto: Maud Lervik Mikkeller åbnede den første La Neta i sommeren 2017 på Nørrebrogade. Arkivfoto: Maud Lervik

Mikkeller åbnede den første La Neta i sommeren 2017 på Nørrebrogade. Arkivfoto: Maud Lervik Foto: Maud Lervik

I grove træk bliver konceptet på Vesterbro det samme, som man allerede kender det fra Nørrebrogade: Klassisk mexicansk mad og Mikkellers øl. Men:

»Vi kommer til at komme med nogle nye sjove ting i baren«, siger Jacob Gram Alsing.

Nu har vi både Sanchez, Vaca og La Neta. Kan man ikke frygte, at markedet på et tidspunkt bliver mættet af mexicansk mad?

»Vi kommer med noget nyt i forhold til, hvad der ellers er. Vi er anderledes en Vaca og Sanchez«, siger Jacob Gram Alsing.

Vi kommer med noget nyt i forhold til, hvad der ellers er. Vi er anderledes en Vaca og Sanchez Jacob Gram Alsing, daglig leder i Mikkeller

»Det er lidt billigere og lidt yngre end det, som Sanchez laver i Istedgade. Og så har vi selvfølgelig også meget fokus på vores øl og at have en god bar«.

La Neta håber på at kunne åbne den nye restaurant på Istedgade inden jul, fortæller Jacob Gram Alsing. Det helt præcise tidspunkt er dog endnu uvist.

»Vi har nogle udfordringer, så vi tør ikke sige det helt præcist endnu«.