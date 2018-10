Lucia Odoom anbefaler: Her er tre koncerter, du ikke må gå glip af i denne weekend Politikens musikanmelder Lucia Odooms anbefalinger til weekenden byder på både lyden af David Lynch, intelligent dansemusik og britisk postpunk.

Skal du ud i weekenden?

Lucia Odoom guider dig til tre skarpe beatdestinationer.

Vintermørket synges ind

Marissa Nadler debuterede i 2004 med et album, der bærer den dramatiske titel ’Ballads of Living and Dying’, et vindblæst, mørkt folk-album, hvor mørket fra hendes mol-guitar blev brudt af hendes lyse sirenestemme. Marissa Nadler indskrev sig dengang i en ny musikscene og -bølge af særprægede og psykedeliske folkrock-bands. Den såkaldte new weird america-scene talte navne som Akron/Family, Devendra Banhart og den harpespillende Joanna Newsom. Siden debutalbummet har Marissa Nadler holdt godt fast i mørket, men hendes musik lyder ikke længere som sagnomspundne folksange, men som regulær alternativ rock. Hun har netop udgivet sit ottende album ’For my Crimes’, der lyder som soundtracket til en David Lynch-film.

Marissa Nadler. 27. okt. kl. 21. Loppen, Christiania, Sydområdet 4B, 1., Kbh K.

Foto: Pr-foto

Intelligent dansemusik

De to brødre Phil og Paul Hartnoll udgør duoen Orbital, der er kendetegnet ved deres særprægede blandede elektroniske musik.

Orbital var en vital del af den britiske rave-scene i slutningen af 1980’erne, og de tog undergrunden med ind i mainstream, da de fik et gennembrud i midten af 1990’erne, da den elektroniske musik gjorde sit indtog på MTV. Pludselig var der plads til avantgardistiske og elektroniske navne som Underworld, der hittede med ’Born Slippy’ i 1995.

Ortibals elektroniske musik var faktisk var ret svær at danse til, de var en del af IDM-bølgen eller den såkaldt intelligente dansemusik, der også talte navne som Aphex Twin, Boards og Canada og Björk.

Tag på Vega og dans intelligent!

Orbital. 28. okt. kl. 20. Store Vega, Enghavevej 40, Kbh V.

Foto: Pr-foto

Postpunkbanden fra Leeds

Enhver musiknørd, der har begrædt at være gået glip af musikscenen i England i slutningen af 1970’erne, har vredet sig rastløst til Gang of Fours postpunk-hymne ’Damaged Goods’.

Sangen, der for nylig kunne fejre 40-års jubilæum, udkom i 1978, da punkmusikken fik slips på og karakteristiske stramme guitarriffs.

Gang of Fours ikoniske album ’Entertainment!’ er blevet udråbt af Rolling Stone til et af de bedste album nogensinde. Albummet markerer også et skifte i punklyden, der havde en vigtig afsmittende effekt på popmusik og banede vejen for new wave og mere poppede modkulturbands. Gang of Four har kun et enkelt oprindeligt medlem tilbage, Andy Gill, men lyden står stadigvæk stærkt.

Gang of Four. 27. okt. kl. 20. Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, Kbh K.