Bliv jazzklog på Montmartre: Ny søndagsklub inviterer på jazz med filosofiske solister Søndag eftermiddag åbner Montmartre dørene til koncertformatet 'Stereolog', hvor jazz og videnskab smeltes sammen i et kunstnerisk eksperiment.

Nogen vil måske mene, at jazz er lidt af videnskab i sig selv. Men normalt er genren ikke noget, man lige umiddelbart forbinder med det periodiske system eller astronomi.

Det bliver der lavet om på på søndag, når den danske jazzguitarist Tao Højgaard sætter to videnskabsfolk i stævne for at skabe et kunstnerisk eksperiment på Jazzhus Montmartre.

’Stereolog’ hedder det, og som man måske kan fornemme, er der tale om en blanding af lyd og tale, hvor filosoffen Ole Fogh Kirkeby og astrofysikeren Anja C. Andersen vil samtale under temaet ’Ånd og struktur’, mens Tao Højgaard sammen med bassist Kristor Brødsgaard tilføjer en ambient lydside gennem guitar, bas og et arsenal af algoritmebaserede effekter.

En slags TED-talk, bare med jazz.

»Ligesom når man læser titlen og ser coveret på en bog, så vil jeg skabe en abstrakt forforståelse, sådan at folk sidder i et rum af lyd og tager imod samtalen«, forklarer Tao Højgaard.

Ideen er at give samtalen en anderledes karakter, end den ville have i et auditorium for eksempel, uden at det selvfølgelig går ud over den semantiske sammenhæng og bliver ren sniksnak.

»I samtalen vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at ændre tonearter eller struktur og inddele samtalen i en form for kapitler. Jeg vil lytte og vente, til jeg ser mit snit til at vende det hele på hovedet stemningsmæssigt«, siger Tao Højgaard, der håber på at give lytterne smuk musikalsk oplevelse.

Foto: Ann-Marie Sofie Højgaard Ole Fogh Kirkeby, Anja C. Andersen og jazzguitaristen Tao Højgaard optræder med Stereolog på søndag på Jazzhus Montmartre.

Har ikke øvet

Men hvad der helt præcis kommer til at ske, det ved ingen. De har ikke øvet. De har lige stukket hovederne sammen for at knipse et billede. Der fik de lige snakket lidt, men ellers er det improvisationen, der kommer til at svinge taktstokken.

»Og det er jo linket til jazzen, for jazz er ikke en genre, det er en tilgang til at skabe«, siger Tao Højgaard.

»En del af eksperimentet er også at se om publikum tager det, de hører, til sig på en anden måde - om den intuitive kanal og kunsten har den store magt, som vi går og tror«.

Der er flere Stereolog-koncerter i støbeskeen hos Jazzhus Montmartre, og planen er at få flere videnskabsfolk til at deltage i det nye koncept. Temaet for samtalen vil skifte fra gang til gang, men Tao Højgaard agerer fast husmusikant.

»Det er min forhåbning, at det ændrer folks liv - og at man tre dage eller tre år senere står i en situation, hvor man pludselig husker Anja C. Andersens ord. At vi planter et frø til senere høst«.

Stereolog #1. Søndag 4. november kl. 15. Jazzhus Montmartre, Store Regnegade 19A, 1110 København. Entré: 200 kr.