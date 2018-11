Mød en Mønchego i Torvehallerne: Omegn & Venner udvider og inviterer lokale producenter på besøg Over de næste to uger kan man møde ost-, øl- og kødproducenter i Torvehallerne, når Omegn & Venner får deres danske leverandører på besøg.

Den kombinerede bar og landhandel Omegn & Venner sætter en ære i at kende deres pølse. Den skal - som øllen og osten - ikke komme fra fremmede.

For at sætte trumf under de nære bånd butik og bonde imellem inviterer landhandlen nu deres leverandører på besøg i Torvehallerne.

Leverandørbesøg

3/11 kl. 14: Troldgaarden 6/11 kl. 16: Zeppin Kombucha 8/11 kl. 16: Hårbølle Mejeri 9/11 kl. 16: Herslev Bryghus 17/11 kl. 14: Copenhagen Goat Milk

De næste to uger vil man derfor kunne møde en række forskellige danske producenter af blandt andet charcuterie, gedeost og noget så eksotisk som Nørrebro’sk kombucha, der er navnet på en læskende form for gæret te.

Man kan få sig en snak og en smagsprøve, når Hårbølle Mejeri kommer forbi med deres pragtstykke, den såkaldte Mønchego-ost, eller få sig en skive delikat skinke fra den jyske hede, når det familiedrevne gårdbrug Troldgaarden fra Skanderborg slår vejen forbi den urbane gårdsalgsbiks ved Nørreport.

Sidste visit står det lille landbrug Copenhagen Goat Milk for 17. november kl. 14 - de har såmænd speciale i franskinspirerede oste fra racegeder.

Besøgene falder sammen med, at Omegn & Venner netop har udvidet til dobbelt størrelse og nu har fået plads til flere gæster, der altså samtidig kan gå i kødet på et endnu større sortiment af frugt, grøntsager, moste, øl, oste og, ja, kød primært fra danske kvalitetsproducenter.

Alle er velkomne til at svinge forbi både morgen, middag og aften, men vil man hilse på de besøgende foregår det om eftermiddagen i løbet af de næste par uger.

Omegn & Venner. Torvehallerne, Frederiksborggade 21, 1362 København.