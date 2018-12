Gør din jul klassisk: Ibyen guider til decembers julekoncerter Julemåneden er fuld af ’Messias’er. Men der er også andre klassiske julekoncerter, som kan forsøde din december. Her er fem bud fra musikredaktøren.

De er allerede så småt gået i gang, de mange opførelser af Händels ’Messias’.

Og uanset om du går efter generøs badeværelsesakustik og sangere fra Det Kongelige Teater som ved koret Euphonias opførelser 1. eller 2. december i Marmorkirkens kuppelrum, eller om du foretrækker en anderledes let nordisk kvalitetskorsang, som den fås ugen efter med dirigenten Mogens Dahl og hans lille kammerkor, er der masser at vælge imellem.

Let nordisk ’Messias’

Efter min mening er Marmorkirkens akustik for stor og for sovset, uanset solisternes kvalitet. Så jeg gemmer min ’Messias’ til næste fredag, hvor københavnerne kan vælge mellem december måneds to traditionelt set stærkeste opførelser af Händels store oratorium.

Den ene er Mogens Dahls Kammerkors. En ambitiøs ’Messias’ med få toptrænede sangere ledsaget af internationale musikere fra det britiske Orchestra of the Age of Enlightenment. Den kombination plejer at være rigtig god, og solistnavne som den nye danske sopranstjerne Denise Beck lover også godt.

Messias. Mogens Dahls Kammerkor. Holmens Kirke. 7. december og 8. december kl. 19.30 www.mogensdahl.dk

Sokkelund møder Leipzig

At dømme efter navnet kunne man tro, Sokkelund Sangkor var et amatørkor fra yderste kartoffelrække. Men her er tale om et projektkor, der ved juletid viser solidt niveau under dirigenten Morten Schuldt-Jensens ledelse. Schuldt-Jensen er en eminent dirigent af netop Händels flotte barokmusik, som ’Messias’ er eksempel på.

Han har gjort Tyskland til sin daglige arbejdsplads, og med kammerorkestret fra Leipzig, som han selv har stiftet, er der også her linet op til gedigen ’Messias’-kvalitet. Ydermere synger Sokkelund Sangkor i Garnisons Kirke, der simpelt hen har Københavns bedste akustik, når det kommer til toner som dem, Händel skrev.

Messias. Sokkelund Sangkor. Garnisons Kirke. 7. december kl. 20 og 8. december kl. 13. www.sokkelundsangkor.dk

Syng selv-jul

Er du typen, der ikke bryder dig om at vælge, om det skal være ’Messias’, eller om det hellere skal være Bachs ’Juleoratorium’, har Camerata Øresund løsningen. I Den Sorte Diamant opfører det lokale barokensemble i år for tredje år i træk uddrag af begge de to store juleklassikere.

Koncerten er ved at etablere sig som en ny juletradition, hvor du kan få lov til selv at oplade din røst og komme i julestemning.

Den slutter nemlig med fælles afsyngelse af julesange med Camerata Øresunds orkester som de glade akkompagnatører under ledelse af barokviolinist Peter Spissky. Bagefter er der gløgg i caféområdet uden for koncertsalen.

Camerata Øresunds julekoncert. Den Sorte Diamant, Dronningesalen. 8. december kl. 16. www.kb.dk

Jul med DR’s piger

Skal det hverken være Bach eller Händel, der redder din klassiske jul, er det måske DR’s Pigekor, du skal høre. De holder et hamrende højt niveau både sangteknisk og musikalsk.

Og selvfølgelig holder de også deres egen julekoncert. Endda fire gange i træk, så du har nogle datoer at vælge imellem i den travle tid. Men skynd dig, der er run på billetterne, selv om programmet ikke engang er oppe på DR’s hjemmeside, mens dette skrives. Så hvis Pigekoret her skal være din nye juletradition, skal du rykke hurtigt.

DR Pigekorets jul. DR Koncerthuset. 15. december kl. 16, 16. december kl. 13 og 16 og 17. december kl. 18.30. www.drkoncerthuset.dk