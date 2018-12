Fra »mirakler« til »mindblowing«: Her er de bedst anmeldte restauranter i 2018

Ibyen ser tilbage på året der gik og præsenterer de restauranter, som fik madanmeldernes madhjerter til at kvittere med både fem og seks hjerter.

Seks hjerter

Noma

En middag på Noma trækker tæppet væk under vante forestillinger om mad og natur, og velsmag på en helt nye måde opstår. Her kan alt fra vandmand til indre kønsorganer fra søpølse finde vejen til en tallerken.

Madanmelder Joakim Grundahl kvitterede sit besøg med seks hjerter tilbage i marts måned og kaldte oplevelsen for »mindblowing« og skrev:

»Eksotisk ja, men først og fremmest helt utroligt velsmagende på en helt ny måde. Og det er selvfølgelig også det, der er attraktionen ved Noma. Den galaktisk gode smag. Der er enkeltretter, som vil stå skarpt skåret i erindringen, efter at jeg mister både tænder og smagssans. Selv når jeg en dag ikke kan genkende mine egne børn, vil jeg huske det søpindsvin, jeg fik på Noma en eftermiddag i marts 2018«.

Noma. Refshalevej 96, Kbh. K.

Foto: Arkivfoto: Louise Herrche Serup Det nye noma er åbnet, og vi har haft en anmelder derude. De specifikke retter : søpindsvin, multebæris med grankogle, imiteret vandmand, æggestok fra søpølse og suppen på havsnegl.

Det nye noma er åbnet, og vi har haft en anmelder derude. De specifikke retter : søpindsvin, multebæris med grankogle, imiteret vandmand, æggestok fra søpølse og suppen på havsnegl. Foto: Arkivfoto: Louise Herrche Serup

Falsled Kro

Madanmelder Lærke Kløvedal kvitterede med seks hjerter, da hun tilbage i marts besøgte Falsled Kro på Sydfyn.

En oplevelse, der bød på »mirakler«, da torsk med kaviar og skummende sauce på muslinger og jomfruhummer og karljohansvampe på en bisque med græskar blev serveret og hun skrev:

»På trods af vanlig veloplagt dialog blev dette en af de sjældne aftener, hvor stilheden indtraf i lange perioder. Hvor sanseligheden overtog middagen, og hvor vores længste samtaler bestod af nydelyde og rablende rants over en skum, en duft, et knas, en blødhed. Jeg blev madhøj den aften på Falsled. Og lagde mig efter middagen let på puden. Lykkelig, sgu«.

Falsled Kro. Assensvej 513, 5642 Millinge, Sydfyn.

Marchal

Da Lærke Kløvedal for et par måneder siden besøgte Marchal, blev det til seks hjerter til det franske køkken.

Og hun begrundede blandt andet sin karakter med følgende ord:

»Jeg ved ikke, hvor man ellers skal gå hen i Danmark for at opleve klassisk fransk håndværk på det her niveau. Det er ganske enkelt fremragende, og igen viste køkkenchefen personlighed ved knække saucen med karry. En middag som denne fylder meget både i bevidstheden, i maven og på papiret«.

Marchal. Kongens Nytorv 34, Kbh. K.

Fem hjerter

Iluka

Da Politikens madanmelder David A. Dyrholm Nielsen besøgte Iluka i Indre By, blev det til en skaldyrsoplevelse i topklasse:

»På Iluka serverer Beau Clugston nogle af de bedste skaldyr i hovedstaden. Nej, i Danmark. Måske endda i verden. Råvarernes kvalitet er uforlignelig, det er simpelthen noget nær umuligt at opdrive bedre«. Besøget blev kvitteret med fem flotte hjerter.

Iluka. Peder Skrams Gade 15, Kbh. K.

Marv og Ben

Besøget hos Marv og Ben bød på »wauw«-oplevelser og »Umami-lykke«, da Politikens madanmelder Lærke Kløvedal var forbi i november. Hun kvitterede med fem hjerter og skrev følgende:

»Nu skete der noget vildt. Der kom brød på bordet. Det sker. Ofte, kan man sige. Men Marv & Bens brød er muligvis et af de bedste, jeg har spist, og er i sig selv værd at komme tilbage for (…) Vi kunne have rejst os fra bordet nu og stadig været helt og aldeles tilfredsstillede«.

Marv og Ben. Snaregade 4, Kbh. K.

Foto: Arkivfoto: Emma Sejersen Vi vil gerne lave billeder af følgende retter: Bakskuld med mousse Oksetatar med havgus-ost og svampe Desserten med blommer og pandekagenet. Og så måske af kokken på arbejde, hvis det giver mening, ellers af stemningen på stedet

Vi vil gerne lave billeder af følgende retter: Bakskuld med mousse Oksetatar med havgus-ost og svampe Desserten med blommer og pandekagenet. Og så måske af kokken på arbejde, hvis det giver mening, ellers af stemningen på stedet Foto: Arkivfoto: Emma Sejersen

Alouette

I utrolig pæne omgivelser serverede den fransk-inspireret restaurant Alouette gastronomi på højt niveau, da David A. Dyrholm Nielsen var forbi i sensommeren. Han kvitterede med fem hjerter efter besøget.

»Da den fede andelever smeltede på tungen, mens de ristede nødder knasede mellem tænderne, mindede smagen umiskendeligt om en salt Ferrero Rocher-kugle, hvilket bestemt ikke er nogen dårlig ting. Det var fedt og sødt og meget fransk, og selv om de rå kammuslinger forsvandt en smule i det samlede udtryk, var det en meget delikat spiseoplevelse«.

Alouette. Sturlasgade 14P, Kbh. S.

Roxie

Hos Roxie gik råvarer, teknik og finesse op i en højere enhed, da David A. Dyrholm Nielsen var forbi i sommer.

Et besøg, der gav Roxie fem hjerter til CV’et.