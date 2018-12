Rapperen Nikoline: »Strøget er der jo ingen københavnere, der kan holde ud«

Hvorfor mødes vi i Torvehallerne?



»Det minder mig om markederne i Split. Jeg er halvt kroatisk. Det med sydlandske markeder er lige mig. Jeg elsker mangfoldigheden og eksotiske frugter og blomster fra hele verden«.

Hvor bor du?

»Jeg bor på Nørrebro. Der er blå blink og aktivitet hele døgnet. Jeg har det ambivalent med at bo der. Jeg elsker de arabiske kiosker. Der er en sydlandsk mentalitet, som jeg godt kan lide. På den anden side er Nørrebro Station en katastrofe. Den er helt smadret og klam. Og der er virkelig mange, der spreder trash over det hele.

Hvilke mennesker i byen fascinerer dig?



»Jeg bliver ikke fascineret af folk på overfladen. Jeg bliver fascineret af menneskers mod og handlinger«.

Hvor går du hen og hører musik?



»Jeg har lige hørt Mozarts ’Requiem’ i en kirke på Christianshavn. Jeg har rødder i klassisk musik og hører det rigtig meget. Det er fedest live. Voldsomheden af et symfoniorkester kan du ikke indfange på et anlæg, det er nødt til at være en tredimensionel oplevelse«.

Jeg elsker at løbe på rulleskøjter, men det er virkelig svært, for cyklister er ’The King of The Town’, så de smadrer dig på cykelstien

Hvor går du hen og spiser?



»Morgenmad spiser jeg fra Det Rene Brød. Det er min addiction. Jeg skal have frøsnappere. Det er et misbrug. De laver dem på vegetabilske olier i stedet for smør. Og jeg kan ikke tåle smør, og de smager meget bedre på olie. Når jeg kommer ind, ved de, hvad jeg skal have: Når jeg køber en, får jeg tre. De fixer mig op«.

»Jeg elsker selv at lave mad, men hvis jeg skal ud, kan jeg godt lide den argentinske Asador på Christianshavn. Man kan smage, hvor lækkert det kvæg har haft det. Det har græsset frit. Det er noget helt andet end at spise kød af kvæg, der har stået i en bås og fået korn«.



Hvor får man den bedste kaffe?



»Jeg drikker ikke rigtig kaffe i København, men Café Ermanno er dårlig til alt andet end at skumme min chai latte helt optimalt. Jeg drikker kaffe, når jeg kommer sydpå, så får man en lille espresso til otte kroner«.



Har du et stamsted?



»Ikke rigtig. Jeg synes, det er sjovere at prøve noget nyt, men jeg kan godt lide Mellemrummet, fordi det er et internationalt miljø, nonprofit og folk, der brænder for noget«.



Hvad irriterer dig ved københavnerne?



»Jeg kan ikke lide mentaliteten med at flytte ind ved siden af Tivoli og så bliver sur over, at der er larm. Der er for mange mennesker, som synes, Distortion er er kæmpeproblem, men det er jo kun to dage. Man er nødt til at indstille sig på, at byen kan blive for meget, og så må man tage en weekend i skoven. Byen tier ikke stille«.

Jeg skal have frøsnappere. Det er et misbrug

Hvor i København keder du dig?



»Strøget er der jo ingen københavnere, der kan holde ud. Men f.eks. på Østerbro og Frederiksberg har jeg det lækkert over arkitekturen og de lækre brede boulevarder. Til gengæld mangler friktionen, som Istedgade, Kødbyen og Nørrebro har«.

Hvor finder du ro i København?