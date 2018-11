Ibyen-horoskopet: Skal du spise churros eller til Jim Lyngvild-udstilling i denne uge?

Skorpionen (2 4. oktober-22. november)

Hold lidt igen, når det gælder dit forbrug. Du gribes let af en stemning, der får dig til at bruge flere penge, end godt er. På den anden side har du også muligheder for at øge din indkomst. Din fantasi og kreativitet er en uudtømmelig kilde til at tjene gode penge.

Ibyen spår: Det er svært at være økonomisk ansvarlig, når byen bugner med madtilbud. Du tager på Cocks & Cows i Ravnsborggade i weekenden og smager deres nylancerede burgerbrunch med burger, fritter, dyppelse, juice og kaffe for 199 kr. Du smiler og fortryder ikke et sekund.

Burgerbrunch. Hver lø-sø kl. 10-14. Cocks and Cows, Ravnsborggade 14, Kbh.

Skytten (23. november-21. december)

Din popularitet er stigende, og du gør dig godt i omgangskredsen. Du kan have personlig succes og fremgang, hvilket stiver dit humør og din selvtillid af. Arbejde og andre pligter får ikke den samme opmærksomhed. Dette kan du fornemme, uden at der bliver sat ord på.

Ibyen spår: Pligter nej tak, højt humør ja tak. Det lyder, som om du har trykket på kedsomhedsknappen i denne uge, og det har Jim Lyngvild og resten af Nationalmuseet også. Mandag åbner deres fællesudstilling ’Mød vikingerne’ med en vip-åbning. Ankom Ravnsborg-style med kappe, skålspænder og snøresko i læder.

Mød vikingerne. Åbner 26. nov. Nationaltmuseet, Ny Vestergade 10, Kbh. K

Stenbukken (22. december-20. januar)

Meditative oplevelser står højt på din ønskeseddel. Er du blandt for mange mennesker, kan du let føle dig omklamret. Du kan synes, at det er besværligt at komme omkring. Sandt er det, at trafikken kan have sine problemer, og det kræver lidt ekstra af din opmærksomhed.

Ibyen spår: Julen nærmer sig, og Ibyen opfylder dine første julegaveønsker: Dans Med Ro, en time, der kombinerer to favoritter, nemlig dans og meditation. Og måske er dyb dansekontakt det, du behøver, for at komme dig over din følelse af at være omklamret?

Dans Med Ro. 28. nov. kl. 17. Entré 80 kr. Vermundsgade 13, Kbh. Ø. Entré 80 kr.

Vandmanden (21. januar-18. februar)

Dit forhold til penge er helt særligt. Enten kan du give af et godt hjerte, bruge alt på dig selv eller være aktiv i en indsamling. Dit personlige overskud er stort, og det rimer på at gøre noget for andre. Det festlige opstår, når du kan gør det sammen med andre.

Ibyen spår: Hvem har nogensinde sagt, at velgørenhed er lig med indsamlingsbøsse og silende søndagsregn? Velgørenhed er også at tage til Bingo Banko og smide penge efter en bankoplade. Alt overskud går ubeskåret til de unge hjemløse i København.

Bingo Banko. 30. nov. kl. 20. Entré 30 kr. Huset KBH. Rådhusstræde 13, Kbh. K