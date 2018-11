Mer' kærlighed: Rasmus Seebach annoncerer fire danske 'familiekoncerter' i 2019 Man kan se frem til at opleve den folkekære sanger i landets fire største byer, når han tager på kort turné næste sommer.

Han er den hurtigst sælgende kunstner i Danmark nogensinde. Det blev slået fast i 2011, da han udgav albummet ’Mer end kærlighed’, som solgte 42.000 eksempler på én uge.

Rasmus Seebach - familiekoncerter 2019 18.05: Aalborg, Mølleparken 01.06: Odense, Kongens Have 15.06: København, Valby Parken 22.06: Aarhus, Havnepladsen

Nu annoncerer Rasmus Seebach, at han drager på en kort turné i det danske for at give såkaldte familiekoncerter med alt det bedste fra sit repertoire i ærmet.

Koncerterne løber af stablen til juni og juli næste år, hvor Mølleparken i Aalborg, Kongens Have i Odense, Havnepladsen i Aarhus og Valby Parken i København står for skud til en popfest af de helt store.

Koncertrækken kommer efter sidste års succes, hvor mere end 50.000 feststemte danskere troppede op til de stort anlagte Seebach-shows. Det er noget, sangeren ser frem til at gentage til næste år.

»For mig er det den ultimative forløsning at komme ud og spille live. Det at komme ud og se sangene leve, opleve publikums reaktion og høre dem synge med, er enormt overvældende. Men det er heller ikke noget, jeg tager for givet«, lyder det fra Rasmus Seebach i en pressemeddelelse.

Billetsalget åbner mandag 19. november kl. 10 via musik.dk.