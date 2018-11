Ugens stjerne i byen er 'Take Me To Church'-Hozier: »I spiser da makrel til morgenmad i Danmark, ikke?« Den 28-årige irske musiker slog igennem med sit monsterhit for fem år siden. Onsdag gæster han København sammen med sit band for at spille for et udsolgt Store Vega.

Raketfart. Det er ordet, der bedst beskriver tempoet i Andrew Hozier-Byrnes karriere.

I folkemunde er den 28-årige irske musiker bedst kendt som Hozier og som ham, der i 2013 slog igennem med sangen, der gik hen og blev et monsterhit: ’Take Me To Church’.

Videoen til sangen gik viralt, fordi den med to mænd, der kysser, var et statement mod Ruslands på det tidspunkt netop indførte lovgivning mod homoseksualitet.

Med ét blev hans små, lavt betalte jobs på lokale pubs byttet ud med en placering i top ti på Billboards Hot 100 Chart og en grammy-nominering i kategorien ’Song of the year’.

På onsdag spiller Hozier for et udsolgt Store Vega. Ibyen tog en snak med den unge irer forud for koncerten.

Hvor er du lige nu, og hvad lavede du for en time siden?

»Jeg er i Stockholm lige nu. Jeg er ved at færdiggøre de sidste ting på mit kommende album, så jeg var sent oppe i går. Derfor vågnede jeg lidt senere og fik min morgenkaffe for en times tid siden. Og her er vi så!«.

Hvad er den vildeste madoplevelse, du har været ude for? Og hvor håber du at kunne få noget tilsvarende i København?

»Den vildeste madoplevelse, jeg har haft, var formentlig — ikke noget alt for vildt — men alligator i Louisiana. Det var ret lækkert, lidt som en . Jeg har ikke fået noget anbefalet, og jeg har ikke mange muligheder for at besøge interessante restauranter i København. Men jeg ser frem til at få lidt fisk — måske lidt makrel. I spiser da makrel til morgenmad i Danmark, ikke?«.

Tage befolket af dyr

Hvad er din yndlingsdrink, og hvor kan du få den i København?

»Kaffe er min foretrukne drik, og specielt nu, hvor vi er på tour, er det en vigtig drik. Hvis jeg skal have en drink, kan jeg godt lide en god whisky eller et glas rødvin. Jeg er desværre ikke så bekendt med byen, så jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen for at få noget godt. «.

Hvad vil du gerne opleve, mens du er i Danmark?

»For mig handler det om at finde de lokales favoritsteder. De steder kan være svære at finde, når du kommer ude fra, fordi du ofte kan blive styret mod de turistede steder«.

Tegn en karikatur af København.

»En serie af floder og små gyder, der hviler under ekstravagante tage. Fordi tagene er så skulpturelle, er de i mit hoved beboet af et lille samfund af dyr, der gør deres egen ting. Det er en by af to verdener: En lille verden på byens tage og nedenunder de små eventyrlige gader og floder. Det er næsten surrealistisk og virkelig smukt, og har jeg mere tid, håber jeg, jeg får tid til at gå en tur i byen«.

Et miniaturekor

Hvad har du med til os?

»Jeg har et otte personer stort band med mig — mig selv inkluderet. Musikken har en masse harmoni i sig, og alle otte bandmedlemmer synger. Som et miniaturekor. Det hele er meget organisk, når vi spiller live og genskaber musikken. Det er et sjovt show med et meget talentfuldt band«.

Er der noget, der kan gå galt?

»Altid. Alt kan gå galt. Det er det sjove ved at optræde live. Der er måske et instrument, der mister en streng, eller et klaver, der lider skade, men fordi vi ikke bruger nogle backing tracks, slipper vi for en masse problemer, som teknologi kunne forårsage. Udover det er der ikke rigtig noget, der kan gå galt. Alle er meget talentfulde, og jeg føler mig meget sikker«.