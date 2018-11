Chefkokkens anbefalinger: 'Årets unge kokketalent' guider til de bedste spisesteder i København Anika Madsen er 25 år, chefkok på Kadeaus lillesøster Roxie, og så hun vandt for nylig prisen for årets unge kokketalent ved uddelingen af White Guide. Vi ringede til hende for at høre, hvor hun selv går ud i København.

Hvor går du hen for at spise på budget?

»Lige nu har jeg tre steder, jeg synes er interessante på et budget«.

»Jeg kan godt lide at gå på Jah Izakaya, den japanske restaurant på Gasværksvej. Det er lækkert at kunne bestille en masse små serveringer, som kommer løbende, uden at man bliver afbrudt. Det er en meget intim oplevelse«.

»Gaarden & Gaden på Nørrebrogade kommer jeg også tit på. Som regel går jeg bare derind for at få en drink, men så ender jeg alligevel med spontant at bestille nogle østers, en ret her og der, og så kommer jeg først ud igen tre timer senere. Det er lidt et stamsted for mig«.

»Og endelig er der Kadeaus anden lillesøster, Pony på Vesterbrogade, hvor man snildt lige kan komme forbi til to retter og så tage en tur i byen bagefter«.

Apropos byture. Har du et bestemt sted, du godt kan lide at drikke dig fuld?

»Jeg er rigtig glad for at drikke cocktails på Geist. Der er sådan en slags førstemning; lyset er dæmpet, musikken er høj, og så kan man starte med at drikke sig lidt tipsy i deres vanvittigt gode cocktails. Derefter tager jeg videre på bodega. Jeg elsker bodegaer«.

Og når du har tømmermænd? Hvad spiser du så?

»Hvis jeg er inde omkring Indre By, så BobbaBella i Tivoli Food Hall, som laver hjemmelavet shawarma og en vildt lækker burger. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, jeg har spist der. Det er næsten turen værd at cykle ind bare for at spise der. Eller pjat, det er helt sikkert turen værd«.

Hvor får man byens bedste kaffe?

»Det er helt sikkert på Prolog i Kødbyen. Jeg bestiller altid en cappuccino, for som regel er folk, der er virkelig gode til at lave kaffe, lidt bange for at varme mælken ordentligt igennem, men det er de ikke hos Prolog«.

Er der et sted i byen, alle københavnere burde kende?

»Ja, der er et lillebitte sted på Vesterbro, som hedder Osteria 16. Det er helt nede på jorden. Altså, vi er helt nede i plastikkrus og en fuldstændig anonym indretning. Der er kun én menu med otte serveringer, og selv om det egentlig er italiensk, laver opvaskeren nogle gange en karry, som bliver serveret som hovedelementet i menuen«.

Hvad synes du, den københavnske restaurantscene mangler?

»Vi mangler den der helt tunge japanske restaurant på Michelinniveau. Jeg har aldrig selv været i Japan, men jeg ville ønske, der var en virkelig god restaurant, som ikke bare laver sushi, men også yakitori og ja, alle de der ting. Det mangler vi«.

Er der en ret fra en anden restaurant, du er lidt misundelig på?

»Ja, wasabidesserten fra Geist. Med wasabi, saltet karamel og fløde. Den synes jeg virkelig er genial«.

Hvor ville du tage dine forældre med at spise?

»Iluka, tror jeg, for ligesom at give dem en oplevelse. Jeg har ikke været der, men jeg har på fornemmelsen, at de laver nogle enormt enkle retter, hvor de virkelig bruger råvarernes ferske udtryk. Mange kokke har det jo med at pille meget ved tingene og bruge en helt masse smør, men det virker, som om de gør noget anderledes«.