Den svenske verdensstjerne Robyn skal spille på Roskilde Festivals største scene Den svenske pop-sangerinde kommer forbi Dyrskuepladsen næste sommer for at spille på Orange Scene.

Fans af dansabel popmusik brygget på lige doser af hjertesorg og eufori kan nu trække et lettelsens suk.

Robyn spiller nemlig på Roskilde Festival til næste sommer.

Dermed sikrer festivalen sig et af den slags navne, som hører til allerøverst på plakaten.

Roskilde Festivals programchef, Anders Wahren, kalder Robyn for et ideelt hovednavn.

»Hun kan sætte gang i festen på Orange Scene med et fabelagtigt band, et visuelt helstøbt show og en sætliste pakket med hits. Hun er kort sagt klar til at gøre sin nat på Roskilde Festival til endnu én af dem, man sent glemmer«, siger han i en pressemeddelelse.

Den svenske pop-sangerinde er aktuel efter otte års radiostilhed med albummet ’Honey’, og kommer forbi festivalen for tredje gang i karrieren. Hun har tidligere spillet i 2008 og 2010.

Politikens Poptillæg lavede i anledningen af superstjernens nye album en podcast om den 39-årige sangerinde. Det kan du høre her.