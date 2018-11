Fra shawarma til friterede østers: Kokken på Cicchetti fortæller om sine yndlingssteder i København Nina Krysiza Sørensen er én af kvinderne bag den populære italienske restaurant Cicchetti på Nørrebrogade. Hvor går hun selv ud?

Hvor går du hen for at spise på budget?

»Jeg kan rigtig godt lide Bar’Vin i Skindergade, hvor de laver traditionel fransk mad. De laver en rigtig god brandade (fiskekartoffelmos, red.), côte de boeuf (rib-steak, red.) og en virkelig god tatar også. Og så er de bare supersøde derinde og har ret god vin, hvilket også altid er et plus«.

»Derudover kan jeg godt lide den kinesiske Magasasa, som er endnu mere budget. Helst den i Istedgade. Her er vi virkelig nede på jorden, tangerende til det biksede, men det er også det, der gør det fedt. Det er mestendels kinesere, der kommer der, og det er jo altid et godt tegn, og så har de bare en trilliard retter, hvilket ikke plejer at være så godt. Men det er virkelig lækkert«.

Det skrev vi Cicchetti Nina Krysiza Sørensen står i køkkenet på Cicchetti på Nørrebrogade 56. Da vores anmelder var forbi stedet, gav han 5 hjerter og skrev blandt andet: »Det var små mundfulde af enkel, italiensk kogekunst, når den er bedst. Med så sublim og simpel håndtering af gode råvarer, at man næsten glemmer, at det kræver erfarent håndværk og stor faglighed«.

Hvad gør du, når du går i byen?

»Jeg er nok mest til bodegaer, oftest på Nørrebro, fordi jeg arbejder til sent her. Det bliver som regel enten Det Rene Glas eller Dilligencen, hvor jeg bestiller en hof og en Fernet Branca, hvis der skal være sidevogn«.

»Forleden var jeg på Hotel Cecil til koncert, og det var også meget fedt. I gamle dage ville jeg nok også have sagt Bremen, men det er efterhånden virkelig længe siden«.

Hvad spiser du helst, når du har tømmermænd?

»Jeg er ret glad for Kösem på Nørrebrogade. De laver en rigtig god shawarma. Der spiser jeg egentlig også, når jeg ikke har tømmermænd«.

»Jeg kan også meget godt lide at spise kylling på Boy’s, også på Nørrebrogade. De laver klassisk grillkylling, som hænger i seks-syv rækker og bare drypper ned på hinanden«.

Hvor får man byens bedste kaffe?

»Jeg går faktisk ret lidt op i kaffe. Allerhelst vil jeg bare gerne have en kop filterkaffe, og så drikker jeg espresso, når jeg er på arbejde«.

Hvilken cafe drikker du så din filterkaffe på?

»Så går jeg på Depanneur i Griffenfeldtsgade, hvor de serverer deres kaffe i blikkrus«.

Foto: Mads Nissen På Cicchetti specialiserer de sig i italienske småretter, kaldet 'cicchetti'.

På Cicchetti specialiserer de sig i italienske småretter, kaldet 'cicchetti'. Foto: Mads Nissen

Er der et sted i byen, alle københavnere burde kende?

»Der ligger en ret lækker asiatisk restaurant på Jagtvej, der hedder Fu Wa. Der er aldrig nogen mennesker derinde, men det er faktisk ret lækkert. De laver for eksempel en virkelig god dim sum«.

»På Jagtvej ligger der også en lille græker, som vist hedder Kreta. Det er et fuldstændig klichéfyldt græsk sted, som også laver vildt god mad«.

Hvad synes du, den københavnske restaurantscene mangler?

»Jeg kunne godt tænke mig flere steder, der laver god traditionel dansk mad. Vi har fået nogle virkelig gode smørrebrødssteder, men jeg savner et uprætentiøst, godt sted, hvor man også kunne gå ud om aftenen og få en smørstegt rødspætte eller en flæskesteg«.

Er der en ret fra en anden restaurant, du er lidt misundelig på?

»Jeg skal faktisk på Bistro Boheme i aften, og de har en friteret østers, serveret med spinat og sauce tatar, som jeg synes er helt genial. Det er egentlig ikke, fordi den er særligt avanceret, men det smager bare vildt lækkert«.

»Og så savner jeg at lave pasta. Det gør vi jo ikke på Cicchetti, fordi vi koncentrerer os om de små italienske snacks, cicchetti, men hver gang jeg går på Italo Disco eller noget, bliver jeg lidt misundelig på, at de laver pasta. Nogle gange snakker vi om, hvorvidt vi ikke også lige skulle snige det ind hos os, men nej, det går ikke«.

Hvor ville du tage dine forældre med ud at spise?

»Jeg ville tage dem med på grækeren på Jagtvej. Men faktisk er vi altid på Cicchetti – det er jo deres yndlingsrestaurant«.

Kender du et godt børnevenligt spisested?

»Nu har jeg ikke selv børn, og det er sjældent, jeg er ude at spise med børn. Måske Kösem, for der må man larme. Og shawarma, falafler og pomfritter er altid godt«.