Roskilde Festival: Tears for Fears, Brockhampton og 16 andre navne føjet til programmet Roskilde Festival har netop offentliggjort 18 artister, der spiller på næste års festival. 32 ud af i alt 180 navne er nu afsløret.

The Cure lukker og slukker. Robyn spiller også. Og Travis Scott og en håndfuld andre artister.

Det ved vi.

Men ellers er det ikke ret meget af programmet for næste års Roskilde Festival, som er offentliggjort.

Nu har arrangørerne imidlertid afsløret yderligere 18 nye af de i alt 180 navne, man kommer til at kunne opleve på Dyrskuepladsen i Roskilde 29. juni til 6. juli 2019.

Roskilde Festival 2019 Programmet indtil videre Brockhampton (US) Christine and the Queens (FR) Jon Hopkins (UK) Jungle (UK) Spiritualized (UK) Tears For Fears (UK) Converge (US) Denzel Curry (US) Flohio (UK) Joey Purp (US) Karkhana (EG) Konstrukt (TR) The Maurice Louca Elephantine Band (EG) Neneh Cherry (SE) Octavian (UK) Power Trip (US) Ross from Friends (UK) brenn. (NO) The Cure (UK) Travis Scott (US) Robyn (SE) Scarlet Pleasure (DK) Testament (US) Alma (FI) Blawan (UK) Full of Hell & The Body (US) Ghetto Kumbé (CO) Julia Holter (US) Nicola Cruz (EC) Parquet Courts (US) Rival Consoles (UK) Tirzah (UK)

Vis mere

Blandt dem er det populære amerikanske hiphop-’boyband’ Brockhampton. Ifølge Politikens musikanmelder Lucia Odoom er de »umulige at komme uden om«, og da det 14 mand store musikkollektiv tidligere på året udgav albummet ’Iridescence’, kvitterede hun med 5 hjerter.





Også franske Christine and the Queens giver koncert. Héloïse Letissierer, som hun egentlig hedder, har fået masser af ros for sin queer 80’er-synth-pop på pladerne ’Chaleur humaine’ og senest på ’Chris’ fra i år.

Og der er mere 80’er-pop på programmet. Den britiske duo Tears for Fears, som står bag hits som ’Everybody Wants to Rule the World’, ’Shout’ og ’Head Over Heels’, er gendannet og spiller ligeledes på Roskilde Festival 2019.

Derudover kommer man til at kunne opleve Jon Hopkins, Jungle, Spiritualized, Converge, Denzel Curry, Flohio, Joey Purp, Karkhana, Konstrukt, The Maurice Louca Elephantine Band, Neneh Cherry,Octavian, Power Trip, Ross from Friends og brenn.

Anders Wahrén, der er programansvarlig på Roskilde Festival, siger i en pressemeddelelse:

»Christine and the Queens og Brockhampton er på hver deres måde nogle af de mest interessante og stilskabende navne i øjeblikket. De er fantastiske performere på en scene, og sammen afspejler de også den kunstneriske diversitet og uforudsigelighed, som vi gerne vil vise med programmet, og som dagens 18 nye navne afspejler. At vi samtidig kan præsentere Tears For Fears’ første danske koncert i årtier gør bestemt ikke vores egne forventninger til en fantastisk årgang 2019 mindre«.

Roskilde Festival 2019. 29. juni - 6. juli. Se mere og køb billetter her.