Ibyen-horoskopet: Er du stenbuk? Så skal du spise svensk julebag hos Juno i denne uge

Horoskopet gælder 10.-16. december 2018.

Ugens intro:

Astrolog-Brian siger: Det er ikke bare julestemningen, der breder sig, det gør optimismen også. Det fornemmes først og fremmest i kommunikationen. Den korteste afstand mellem mennesker er som bekendt et smil. Der er fine muligheder for, at konstruktive og medmenneskelige initiativer kan føres ud i livet.





Vædderen (21. marts-20. april)

Med stædighed kan du klare hvad som helst, og du er meget udholdende. Men du viser også dine mere bløde og omsorgsfulde sider. Hvis du virkelig vil, kan en ferie inden jul blive til virkelighed. Rejser du sydpå, kan det enten være for at få varme eller for at få sne til skiene.

Ibyen spår: Det er ikke ferie udenlands, der er i dine tanker. Det er udlændingene, der er fanget i lejre og udrejsecentre. Derfor tager du ivrigt imod invitationen til en støtteaften for migranter og asylansøgere. Her får du – for det antal kroner, du nu har lyst til at donere – koncerter, digtoplæsning, zines, mad og drikke og tombola.

X-Mass Action. 12. dec. kl. 18-23. Ukirke, Dannebrogsgade 53, Kbh. V

Tyren (21. april-21. maj)

Der er en hyggelig stemning blandt dine venner. Helt uden forbehold er du med i fællesskabet. Det er dog mest, fordi du ikke selv har den store energi og gennemslagskraft. Du vil gerne have intense og nære oplevelser, og du er med, hvor du kan nyde musik og dans.

Ibyen spår: Selv i december kan der være mørkt og koldt, så lad den amerikanske basvirtuos Stephen Lee Bruner alias Thundercat fyre nogle lækre funk- og r’n’b-rytmer ind i dine forfrosne tæer. Den tidligere Kendrick Lamar-samarbejdspartner garanterer med et greb på sit instrument som en anden Søren Banjomus, at Vega bliver svedigt og hyggeligt som enhver god julestue.

Thundercat. 12. dec. kl. 20.00. Store Vega, Enghavevej 40, 1674 Kbh. V. Billetter: 400 kr.

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

Der er ikke så meget, der må forstyrre dig, hvis du skal nå en deadline. Først efter midt på ugen har du igen tid til at være sammen med nogen af lyst. Og lystigt bliver det! Har du en kæreste, bliver det også kærligt, for nu giver du al den opmærksomhed, du har forsømt en smule.

Ibyen spår: Nu når voksenjulekalenderen fra sexshoppen Sinful er udsolgt, må du ty til andre midler for at imponere og indsmigre dig hos den, du har allermest kær. Tag i stedet en kort lørdagstur til vandtårnet i Brønshøj, hvor nisser og jazzmusikere i brandbiler fører an i en parade, før folketingsmedlem Pia Olsen Dyhr (SF) vil tænde lysene på tårnet. Halleluja!

Julens indtog i det gamle vandtårn. 8. dec. kl. 14-18. Brønshøj Vandtårn, Brønshøjvej 29, Brønshøj

Krebsen (22. juni-22. juli)

Befinder du dig ikke allerede på din drømmerejse, må du pifte din hverdag op på anden vis. Det er her, en farverig og festlig julefrokost kommer ind og løfter din hverdag til nye højder. Der er endda mulighed for en juleflirt, der kan udvikle sig, hvis du giver lov.

Ibyen spår: Ja, pift din dagligdag op med koldt vand og lys i mørket, og slut dig til kanalkaravanen af et luciaoptog med kajakker. Hvis du ikke er rutineret med en pagaj, kan du nøjes med at nyde synet fra kajen. Synet og lyden af det syngende luciaoptog til vands kan opleves fra Nyhavn til Højbro Plads.

Luciatog med kajakker. Kayak Republic, 13. dec. kl. 17-19, Børskaj 12, Kbh. K

Løven (23. juli-23. august)

Det er lysten, der skal drive værket – synes at være dit motto. Holder du fast i den stil, kan det blive en meget sjov uge. Har du planer om at date, så kom ud af busken fra torsdag. Her har du heldet med dig, selv om det nok føles mest sikkert at mødes på din hjemmebane.

Ibyen spår: Du har brug for noget trygt og brunt, og på Østerbro har 28-årige Bille Albrechtsen netop overtaget den 100 år gamle bodega Café Strandlyst. Her vil slå han et slag for det uddøende bodegaliv med kolde bajere, terninger, træpaneler og spillemaskiner. Glem Kattens Værn; det her er en sand hjertesag.

Café Strandlyst.Nygårdsvej 1, Kbh. Ø

Jomfruen (24. august-23. september)

Du er lidt uden for rækkevidde indtil midt på ugen. Din koncentration kan være arbejdsrelateret. Mere fritid får du fra torsdag, og det hjælper på dit humør. Du slår dig løs sammen med venner eller kæresten. Inviterer du ud, er der en særlig romantisk stemning søndag.

Ibyen spår: Ja, du føler dig som en konge på arbejdet. ’Må ikke forstyrres’, fortæller du kæreste og venner. Vip. Men i løbet af ugen opdager du, at undersåtterne (læs: kæreste og venner) ikke rigtig gider høre mere om det og dig. Så du sadler om. Stiger ind i kareten med Christian 4. og hans Støvlet-Katrine og tager på Rosenborg og bagefter i biffen for at se, hvordan de tacklede deres parforhold. Romantisk? Klart. Det bliver konge.

Christian 4. – den sidste rejse.16. dec. kl. 15. Mødested: Rosenborg Slot. Øster Voldgade 4A, Kbh. K. Derefter film kl. 16.45 i Empire Bio. Billetter: 300 kr.

Vægten (24. september-23. oktober)

De fleste af dine ressourcer bliver brugt på din familie. Her bruger du gerne din tid, så I sammen kan holde jeres juletraditioner i hævd. Dine økonomiske ressourcer bliver også brugt på familien og især julegaver. Du må lede efter de gratis fornøjelser i byen.

Ibyen spår: Familien forventer gaveregn, og du er Vægten værd i guld. Gå efter de mange julemarkeder rundtomkring i byen, de er ofte gratis at besøge, og du kan nogle gange klare gaveindkøbet til en mindre skilling end frygtet. Det kunne for eksempel være Kunstakademiets Julemarked, hvor talentfulde studerende disker op.