Københavns tigermor åbner ambitiøs asiatisk restaurant på Nørrebro: »Smagen skal være som et spark i ansigtet« Snart åbner newzealandske Lisa Lov sin længe ventede restaurant Tigermom. Med den vil hun vise, hvor alsidig, vild og smagfuld asiatisk mad kan være. Og du har bare at høre efter.

Lisa Lov er chefen. The boss.

Egentlig virker hun meget sød og rar, da hun tager imod mig på sin nye restaurant i Ryesgade på Nørrebro. Men altså, det kan jo ikke være for ingenting, at hun går under navnet Tigermom.

Navnet kom, fortæller den 31-årige kok, da hun som souschef på michelinrestauranten Relæ stod for at lære de nye elever op. Og krævede stram disciplin.

Blå bog Lisa Lov 31 år. Kok og restauratør fra New Zealand. Uddannet i psykologi og fik efterfølgende job i et rekrutteringsfirma i Vancouver, Canada. Om aftenen arbejdede hun på en thailandsk restaurant og kom på den måde ind i kokkeverdenen. Flyttede i 2011 til Danmark og fik job på Christian Puglisis michelinrestaurant Relæ, hvor hun arbejdede sig op til stillingen som souschef.

»Jeg kan godt være streng, men det er kun, fordi jeg drager omsorg. Det betyder noget for mig, at mine elever lærer noget og bliver bedre, og det betyder noget for mig, hvilken oplevelse gæsterne får«, siger Lisa Lov, da vi har sat os ved et af bordene.

»For mig er en tigermor ikke noget negativt. Det er en kulturel ting, tror jeg. Jeg blev også opdraget hårdt og fik smæk, når jeg ikke opførte mig ordentligt. Det gjorde mig til gengæld til en straight A-student«.

Vi er ikke fine dining i den forstand, at vi kommer og pudser bestikket for dig, men det bliver på et højt niveau Lisa Lov, kok og ejer af Tigermom

Lisa Lov er vokset op i New Zealand som barn af kinesisk-cambodjanske forældre, som måtte flygte fra Pol Pots regime.

I 2011 flyttede hun til København og begyndte at arbejde på Relæ. Og fordi hun havde hjemve, begyndte hun først at lave asiatisk mad til personalemiddagene, senere også til en række pop-up-arrangementer.

Hele tiden gik hun og legede med tanken om selv at åbne et spisested en dag.

»Jeg ville gerne lave noget, der afspejler min baggrund, og dele noget, som jeg er lidenskabelig omkring«.

Foto: Peter Hove Olesen

»Jeg tager mig af dig«

Det kan hun, når hendes nye restaurant på Ryesgade 25 åbner. Onsdag 12. december regner hun med at være helt klar.

Også restauranten hedder Tigermom, og det giver god mening, for konceptet er på én gang strengt og omsorgsfuldt. Når du kommer her, er det Lisa Lov, der bestemmer. Du kan kun bestille én menu, ikke noget med a la carte eller takeaway, og det er skam for din egen skyld.

»Det er en kurateret oplevelse at komme her. Gæsten skal bare slappe af. Jeg tager mig af dig og viser dig, hvor vild, smagfuld og alsidig asiatisk mad kan være«, siger hun.

»Jeg vil meget gerne differentiere det her sted fra andre asiatiske steder. Det faktum, at du ikke bare kan komme ind og bestille en mild grøn karry, gør det anderledes. Ikke at der er noget galt med din lokale kineser nede på hjørnet; vi vil bare gerne lave noget andet«.

Jeg vil bare gerne lave den mad, jeg kan stå bag og være stolt af. Det er stressende altid at gå og tænke på, hvad andre folk mon synes. Jeg plejede at gå op i det, men på et tidspunkt sagde jeg til mig selv: Ved du hvad? Fuck it Lisa Lov, kok og ejer af Tigermom

Menuen koster 350 kroner eller 495, hvis man vil have det store festmåltid, og består af et sammensurium af retter fra hele Asien. For eksempel kan man sætte tænderne i en varm salat af dansk blæksprutte med et ordentligt læs krydderurter og en dressing af fiskesovs, lime og chili. Man kan også smovse i en karryret med oksekød braiseret i kokos, krydderier, friterede hvidløg og thaibasilikum.

Alt er økologisk, og alle retter serveres med en blanding af nogle ganske særlige thailandske jasminris og røde ris. I asiatisk mad er risen nemlig ikke bare tilbehør, fortæller Lisa Lov, men det allervigtigste i måltidet.

»Vi er ikke fine dining i den forstand, at vi kommer og pudser bestikket for dig, men det bliver på et højt niveau«, lover hun.