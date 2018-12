100 procent mørkt: Kulturtårnet inviterer til seks-retters middag, hvor du kan ikke se noget som helst I januar 2019 omdanner Kulturtårnet på Knippelsbro sig til en pop-up mørkerestaurant, hvor du kan få en helt anderledes madoplevelse.

Mørklægningsgardinerne bliver trukket for i Kulturtårnet på Knippelsbro til januar, og der bliver de i ti dage.

Det sker, når tårnet inviterer til ’Dinner in the Dark’ i samarbejde med mørkerestauranten Dark Vaiter.

For de tolv spisende gæster, der er plads til per servering, venter der en madoplevelse udover det sædvanlige. For når det er så mørkt, at man overhovedet ikke kan se noget, må de andre sanser hjælpe til.

Så i stedet for at se, hvilken fisk der ligger på tallerkenen, og hvor du skal stikke med kniv og gaffel, må du smage, føle, høre og dufte dig gennem i de seks retter, som din mørkevante tjener vil servere for dig.

Menuen er nemlig hemmelig. Men gæsterne får skiftevis mulighed for at gætte, hvad de får at spise, og under middagen vil der også være lydquiz og live performance. Det vil være med til at skabe en oplevelse, der ikke bare handler om at spise på en restaurant, men om at bruge alle sanser.

Og der er ingen grund til at være nervøs. Heller ikke selvom man sidder uvant oppe i et tårn og ikke kan se noget. Alle gæster bliver modtaget af en personlig vært fra Dark Vaiter, der vil guide igennem aftenen. Alle værterne er selv synshæmmede og trænede i at navigere efter andre sanser - og i at underholde gæster i mørke.

Til daglig fungerer Kulturtårnet som en lille kulturinstitution i det ene brotårn på Knippelsbro. Der er løbende forskellige events, og som gæst kan man for en skilling (20 kroner for voksne, 10 for børn) komme op og se den aktuelle udstilling eller bare nyde udsigten over København. Kulturtårnet vandt Ibyen-prisen for Årets sted 2018.

Læs mere her og køb billetter her.

Dinner in the dark. 995 kroner per person. 15.-26. januar. Kulturtårnet på Knippelsbro. Knippelsbro 2, 1400 København K