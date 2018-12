Caféguide: Her er 3 skjulte cafeer, hvor du kan holde et professionelt møde

Republikken på Vesterbro



Foto: Pr-foto

At sidde og arbejde på en café kan føre til grubleri: Kan du f.eks tillade dig at spærre en plads i 3 timer, hvis du kun køber én caffelatte? Hos Republikken på Vesterbrogade har de regnet den ud. Du betaler 40 kr. for den første time – derefter 15 kr. pr time – for ubegrænset selvhenter-kaffe, wifi og skrivebordsplads. Du kan købe frokost til rimelige priser.



Republikken. Vesterbrogade 26, Kbh. V.

Nomad Workspace på Nørrebro



Foto: Pr-foto: Marcus Trappaud

Bag de gigantiske søjler i det gamle domhus på Blegdamsvej har kontorhotellet Nomad haft adresse siden sidste år. De farverige lokaler er hjemsted for især kreative design-iværksættere og -virksomheder, men cafeen har åbent for offentligheden. Her kan du drikke espresso for en 20’er eller få rugbrød, blødkogt æg & ost til 32 kr. Cafeen har plads til 20 siddepladser, og der er ualmindeligt instagrammable.

Nomad Workspace. Blegdamsvej 6, Kbh.N.

Better Office i Indre By



Foto: Pr-foto

I en sidegade til Strøget åbnede Better Office for nylig 1.650 kvm stort kontorfællesskab. Skal du have fast skrivebord, skal du have penge op af lommen, men leder du efter et mondænt, tilbagetrukket mødelokale eller arbejdsstation for et par timer, er stedet oplagt. Der er gratis adgang, og du kan købe italiensk kaffe og lette anretninger. Indretningen og klientellet er til den eksklusive side, og pladserne er få, så det er mere oplagt til forretningsmøder end strømpesokker og RUC-rapporter.

Better Office. Klosterstrøde 16. Kbh. V.