Rock for torturofre: Oplev Steen Jørgensen og Sune Wagner i Det Kongelige Teater

De to rockmusikere går sammen med krigsfotografen Jan Graarup for at skabe en visuel koncertoplevelse, der kan opleves til efteråret.

Rock for torturofre:

De to sangere fra Sort Sol og The Raveonettes har altid haft en tendens til at søge mod mørket.

Men denne gang får vi muligheden for at følge dem derind med bagenden trygt placeret i et veloursæde på en af landets smukkeste scener, nemlig Det Kongelige Teaters Gamle Scene.

Steen Jørgensen og Sune Wagner har i samarbejde med krigsfotografen Jan Graarup kastet sig over projektet Silent Noise, der er en visuel koncertoplevelse, hvor fotos fra nogle verdens mest voldelige konflikter kombineres med originale kompositioner lavet specifikt til lejligheden.

Lyder det som lidt af mundfuld?

Det er vist hele pointen med projektet, der sigter mod at gøre indtryk og engagere publikum, lyder det fra bagmændene.

»Det bliver en rørende udfordring at skabe lyd til så smukke og smertefulde billeder«, siger Steen Jørgensen om det nye projekt i en pressemeddelelse.

Silent Noise er arrangeret af Dansk Institut mod Tortur, DIGNITY, og alt overskud fra koncerterne vil gå til deres arbejde med rehabilitering af torturoverlevende i Danmark, Mellemøsten og Nordafrika.

Silent Noise. 19. oktober, Det Kongelige Teater Gamle Scene og 4. november, Musikhuset Aarhus. Billetsalget åbner 12. december kl. 10.