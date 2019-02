Ibyens madskribent: Det er på tide at droppe drikkepengene

En af de ting, jeg nyder ved at gå meget på restaurant, er at observere restaurantens andre gæster. Specielt når middagen er slut, og der skal betales.

Der udspiller sig nemlig ofte et sært lille drama, der klæder de færreste af os. Og det har ikke noget at gøre med, hvem der tager regningen. Eller, det kan også være skægt at overvære, men det, der følger efter, er langt mere dramatisk end som så. Drikkepenge.

For eksempel husker jeg engang, hvor et par, jeg sad ved siden af, havde en meget lang snak om hans åbenlyse mangler på lagnerne. En samtale, der kulminerede med sætningen: »Men for helvede, Finn. Du er den eneste i verden, der ikke kan få de piller til at virke!«.

Skal man, eller skal man ikke?

Overhørt ved bordet

For et par måneder siden var jeg ude for at spise en sen og hurtig middag på et af byens mange glimrende mellemklassesteder. Et af de steder, hvor man sidder så tæt, at man umuligt kan undgå at høre, hvad bordene omkring én taler om. Det kan være lidt af en gyser i sig selv.

Eller dengang, hvor jeg sad ved siden af et andet par, og hvor hun endte med at rejse sig og gå uden at sige noget, endsige tage sin jakke med, efter at han havde afsluttet en længere svada med ordene: »Jeg savner sgu bare den store fortælling om dig, Anna!«.

Så sad man der og prøvede at undgå øjenkontakt, mens han febrilsk forsøgte at få en regning udleveret fra en tjener.

En 50’er for en gaffel

Nå, men det var drikkepengene, vi kom fra. Jeg kunne høre diskussionen ved nabobordet ganske tydeligt:

Hun: »Skal vi lægge drikkepenge?«.

Han: »Arh, der var sgu ikke meget smil i hende (Altså tjeneren)«.

Hun: »Nej, men hun har også haft travlt«.

Han: »Det er ingen undskyldning«.

Hun: »Men hun var sød til at komme med en ny gaffel med det samme, da jeg tabte min?«.

Han: »Jamen, så læg en 50’er«.

Andre gange er det tjenerens tøj eller frisure, der har været årsag til de manglende drikkepenge. Eller det faktum, at tjeneren ikke talte dansk. Jeg har hørt det hele, og det er ikke kønt.

Ingen overenskomst

Egentlig blev drikkepenge afskaffet for 50 år siden her til lands. Fra fagforeningens side fik man forhandlet en aftale hjem, som gjorde, at tjenerne steg 15 procent i løn for til gengæld at sige farvel til drikkepengene. Sikkert fornuftigt nok på det tidspunkt.

Ifølge de branchefolk, jeg har talt med, kommer mellem 10 og 25 procent af personalets indtægter fra drikkepenge. Det er vel de færreste af os, der ville kunne undvære 10, endsige 25 procent, af vores indtægt

Det var ikke en velfærdsstat værdigt, at ens levebrød skulle være afhængig af de spisendes humør, som kunne være elendigt af mange forskellige årsager. Bare tænk på Finn og Anna længere oppe i teksten.

En rundspørge blandt dansken foretaget af TV 2 sidste år bekræftede da også, at det der med at lægge drikkepenge er en sten i skoen på mange af os. To tredjedele af de adspurgte svarede, at drikkepenge er ikke noget, man giver.

Kun 16 procent svarede ja til, at de giver drikkepenge. De resterende svarede måske. Det kan skyldes, at det strider imod den danske lighedskultur. Det kan også skyldes, at man synes, restaurantbesøget er dyrt nok i forvejen.