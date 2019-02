Sisse Sejr-Nørgaard: Her er 10 grunde til, at vores familie bliver boende i København

Det siges, at det kræver en landsby at opfostre et barn.

Mindre kan gøre det. Jeg voksede op for enden af en markvej i Sønderjylland med cirka halvanden kilometer til den nærmeste nabo. Vores morgenrutine skulle times, for vi skulle nå ud på hovedvejen, inden naboen skulle føre sine køer på græs. Nåede vi det ikke, kunne vi vente i et kvarter, mens køerne dovent gloede gennem jeepens ruder.

Idyllen var enorm, hvis man er det til den slags. Men jeg har, lige så længe jeg kan mindes, drømt om et andet sted, som Mikael Simpson ville synge det. Drømt om leben, kultur, muligheder og mennesker i fart, og det fandt jeg i København. For mange er hovedstaden et pitstop; der kan tankes uddannelser, kærester og så’ det hjem til moderlandet for at lave børn, bygge bryggers og dyrke de store vidder i baghaven.

MIKROPORTRÆT Sisse Sejr-Nørgaard Alder og beskæftigelse?

»36 år, journalist & radiovært«. Hvordan håber du opvæksten i København vil præge dit barn?

»Jeg håber, at hun bliver mere tolerant og får en bedre verdensforståelse, end jeg havde, da jeg forlod min barndom«. Hvad må dit barn undvære, fordi I bliver i byen?

»Bedsteforældre tæt på er nok det vigtigste. De kommer heldigvis over broen så ofte, de kan. Vores omgangskreds er dog stor, og vi har bygget en lille erstatningsfamilie op i vores hus med gode venner og søskende i nærheden. «. Har dit barn et yndlingssted i Kbh.?

»Hun elsker Tivoli – og Tivoli Foodcourt, når den gamle have ikke har åbent. Sidstnævnte, fordi der er Bobbabella (spisested, red.), hvor de har klistermærker og tatoveringer til ungerne. Og så kan hun godt lide Assistens Kirkegård, hvor hun vil vide, hvad der står på gravstenene, og høre om, hvem de forskellige mennesker var. Og så elsker hun alle bagere, men især Hart-bageriets banankage og Brød på grund af deres boller«. Vis mere

Men jeg skal ikke tilbage. Jeg er hjemme, her har min familie hjemme, og her er 10 årsager til, at jeg er helt og aldeles tryg ved at lade min datter vokse op i storbyen.

1. Mangfoldigheden. Hovedstaden er stadig mere divers end provinsen. Og jeg kan se, at mit barn har en tryghed i forskelligheden, fordi sådan er det bare i hendes børnehave og på gaden omkring hende.

2. Kulturudbud. Det kan ikke diskuteres: Det sker bare i hovedstaden. Og når du betaler dine dyre terminer og ikke har råd til en sommerferie under andre himmelstrøg, er hele verden tilgængelig i udsnit i København. Som barn var der kun Haderslev Museum for mig. Hvilket var godt, men ... ja, det var bare det.

3. Naturen. En akilleshæl for mange, som ikke bor i København. For hvad skal der ikke ske, hvis ungerne ikke tumler i urskov hver dag? Så tumler de på en af hovedstadens hundred legepladser. Og naturen er lige så langt væk som i en helt almindelig provinsby, til gengæld er byplanlægningen udenom tænkt sådan, at man kan nyde uden at yde. Du får det hele i cykelafstand: hav, skov, hede. Og hvis man gerne vil ud at yde, ligger Sverige eller Dyrehavsbakken en togtur væk.

4. Mælk. Havde vi en lørdag glemt mælk – eller bleer, rugbrød, kloakrens – da jeg voksede op, var det værsgo at gå over markerne og hente det hos naboen. Eller undvære. For der var ikke det, du lige manglede, medmindre du kørte 30 kilometer. Jeg elsker, at jeg ikke stresser over indkøb. Året rundt kan varerne leveres helt op i dit køkken med bud, eller også er det, du mangler, tilgængeligt indtil klokken 22. Også i weekenden. Og ellers er det i kiosken.

5. Fritidsinteresser. Jeg fandt sgu aldrig rigtig en plads, da jeg voksede op i udkanten af provinshallerne. For det var håndbold eller dø. Så jeg tog den sociale død. Men her kan jeg – og ikke mindst min datter – lave præcis det, som er sjovt for os. Jeg har mødt nye venner til brætspil, klatring, kusse-ler, madlavning, kagekonkurrencer og sarisyning. Min datter er stadig mest vild med sandkasser.