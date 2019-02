Nu skal zoo ikke kun være kendt for sine dyr: Københavns Zoo poster millioner i stor restaurantsatsning

Nu skal zoo ikke kun være kendt for sine dyr:

Lad os være ærlige: Det er ikke maden, du plejer at huske oplevelsen i Zoologisk Have for.

Mens mange af byens museer har oppet sig gevaldigt, når det kommer til deres cafeer, har den gamle have på Frederiksberg ikke ændret sig synderligt.

Men de længe ventede pandaer har sat en ny standard for Københavns ZOO, hvor Bjarne Ingels er blevet hyret til at tegne pandaernes anlæg, der bl.a. kommer til at bestå af bambusmarker.

Nu skal Københavns Zoologisk Have nemlig også være et sted, man kommer for madens skyld, melder parken i en pressemeddelelse.

Til april kan man derfor opleve hele tre nye restauranter, som byder på henholdsvis asiatisk-fransk bistro, vegetarisk mad og klassisk dansk mad, som kun mormor kan lave den.

ZOO lukker samtidig de nuværende restaurationer i haven. Den nye madindsats i Zoologisk Have forventes alene i 2019 at koste haven 5,5 millioner kroner.

De tre nye restauranter

København ZOO blev grundlagt i 1859 af den danske ornitolog Niels Kjærbølling. Foto: Lars Hansen

Hos Restaurant Panpan befinder man sig i eksotiske omgivelser. Her kan man, som navnet afslører, spise med direkte udsyn til havens to nye pandaer, mens man fra terrassen har udsigt over Elefanthuset. Maden byder på asiatisk-fransk bistro, hvor de kendte franske retter får et tvist af asiatisk.

Plantebaseret kost popper frem alle steder i det københavnske bybillede og nu også hos Københavns ZOO. Her kan man hos Botanika bestille grønne retter, frisklavet juice, kaffe, croissanter og et udvalg af kager. Restauranten indrettes som et orangeri, som bl.a. vil være udsmykket med krydderurter og andet spiseligt.

Er du mere til klassisk smørrebrød eller en klassisk mormorret, så er det restaurant Folk, du skal stile efter, når du besøger Zoologisk Have.

Alle tre restauranter får samme kendte danske køkkenchef, hvis navn først bliver afsløret ultimo marts. Det er i samarbejde med Madkastellet, at Københavns ZOO til april kan byde de besøgende på mad på et helt nyt niveau.