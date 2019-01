Guide: Her er Københavns bedste museumscafeer

Orangeriet på Bakkehusmuseet

Bakkehusmuseet plejede at være et lidt ukendt kulturhistorisk museum på Frederiksberg. Det var ellers her, Kamma Rahbek i 1800-tallet holdt byens hippeste saloner med tidens største intellektuelle kendisser. Vi snakker H.C. Andersen, Grundtvig, Ørsted, Ingemann, Oehlenschläger, alle de fede.

Men i 2017 blev museet relanceret, og cafeen fik også et løft. Vores cafékontrollant Birgitte Kjær kvitterede med 5 hjerter og skrev blandt andet:

Foto: Andreas Haubjerg

»At skabe en cafe kræver ikke kun flair for madlavning og kaffebrygning, det kræver også sans for at skabe en indbydende stemning og alliancer med gode producenter, for man betaler gerne 60 kroner for en kande stempelkaffe, når man får en intens, cremet smagsoplevelse brygget på friskkværnede bønner fra Risteriet. Det er ikke for at namedroppe, men for at indikere, at Orangeriet både har sans for at udvælge råvarer og servere dem som fortjent. Klasse!«

Smör på Nationalmuseet

Da Rane Willerslev fik jobbet som ny direktør på Nationalmuseet varslede han, at der måtte ændringer til, hvis det gamle museum skulle klare det i en tid, hvor de unge vil have Netflix og ... ja, mest bare Netflix.

Det indebar også en ny museumscafé. Smör, skulle den selvfølgelig hedde, med umlaut, ja, fordi det var vist populært for et par år siden. Men man skal altså ikke være snobbet og lade sig afskrække af det efterhånden kiksede navn, for Smör er en god museumscafé. Godt nok gav vores anmelder Lærke Kløvedal kun tre hjerter på grund af købekager og en sød pizzasnegl, men som hun skrev:

»Smör skulle vise sig at være en glimrende frokostrestaurant med et appetitligt smørrebrødskort og nationalt øludvalg«.

Picnic på Glyptoteket

Lasse Askov har været på kokkelandsholdet, stået i køkkenet på michelinrestauranter og arbejdet med nytænkende spisekoncepter i firmaet I’m a Kombo. Og så overtog han sidste år nøglerne til Glyptotekets café.