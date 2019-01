Mad til en 50'er: Madklubben vil slå et slag for bæredygtigheden og dit overtræk med nyt folkekøkken

Madklubben har indimellem fået nogle hug fra anmelderne.

Værst var det vist, da vores anmelder Joakim Grundahl besøgte Madklubben Nørrebro og ikke kunne finde på bare ét rosende ord at beskrive oplevelsen med.

»Mange dyr dør forgæves for Madklubben«, lød dommen. 1 hjerte. Av for den.

Det betyder dog ikke, at Madklubbens mange restauranter ikke er populære. For det er de. Og det skyldes formentlig blandt andet, at man – i hvert fald hvis man undgår de retter, der koster ekstra – ofte kan nøjes med at slippe få hundrede kroner for tre retter mad.

Nu lancerer Madklubben imidlertid et koncept, der hiver prisen endnu længere ned.

Hver onsdag klokken 18.00 til 20.00 er der folkekøkken på deres cocktailbar Bar Next Door ved Sortedam Dosseringen. Her kan man købe sig en gryderet, både vegetarisk og med kød, for en flad 50’er.

Der vil også være rabatter på drikkevarer, for eksempel kan man få en fadøl til 25 kroner – og efter maden findes der brætspil frem.

Tiltaget er ovenikøbet bæredygtigt, skriver Madklubben. Retterne er nemlig tilberedt af råvarer, som Madklubben-restauranterne Alabama Social, Food Club og Frank har tilovers. Derfor skifter menuen også fra uge til uge.

Madklubben er langt fra de eneste, der arrangerer folkekøkken i København. Vi har samlet 9 af dem i en guide her.

Folkekøkken på Bar Next Door. Sortedam Dossering 3A, København N.