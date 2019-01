Spis billigt ude: Her er 9 folkekøkkener i København

KraftWerket. Valgårdsvej 2, Valby. Tirsdag klokken 18. 20 kroner.

Send Flere Krydderier. Nørrebrohallen på Den Røde Plads og VerdensKulturCentret på Nørre Allé 8, København N. Hver tirdsag klokken 18. 60 kroner.

Onsdag

Ishtar, også kendt som De Etniske Rødstrømper, minder meget om Send Flere Krydderier. Det er også et socialøkonomisk projekt for kvinder med mellemøstlige rødder, der laver mad »som vores forældre og bedsteforældre«, som der står på hjemmesiden.

Ved siden af cateringforretningen, en butik og undervisningstilbud har de også et folkekøkken i Korsgadehallen kaldet Arapas. Det starter klokken 17.00 og slutter, når der ikke er mere mad. Det koster 60 kroner for voksne, 30 for børn, og menuen står på flere forskellige små retter, en slags mellemøstlig tapas.

Restaurantimperiet Madklubben har også kastet sig ud i et folkekøkken ved Søerne. De bruger resterende råvarer fra restauranterne Frank, Food Club og Alabama Social til at lave to store gryderetter hver onsdag, som de serverer for en 50’er på cocktailbaren Bar Next door. Fadøl kan man købe for 25 kroner.

Foto: Martin Lehmann Fællesspising hos KU.BE.

Også i kulturcenteret KU.BE på Frederiksberg er der fællesspisning hver onsdag. Det begynder klokken 17.30 og foregår ved langborde. Prisen ligger på 79 kroner for voksne og 49 kroner for børn under 8 år. Børn under 2 år spiser gratis med.

Arapas i Korsgadehallen. Korsgade 29, København N. Hver onsdag klokken 17.00. 60 kroner.

Bar Next Door. Sortedam Dossering 3A, København N. Hver onsdag klokken 18.00. 50 kroner.

KU.BE. Dirch Passers Allé 4, Frederiksberg. Hver onsdag klokken 17.30. 79 kroner.