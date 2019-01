Drama på drengen: Spis treretters menu på teatret til verdens værste sølvbryllup

Det er nok de færreste, der har været med til et fiktivt sølvbryllup før, og det lyder måske lidt som en underlig fisk. Især når der står ’Dødsdansen’ øverst på indbydelsen.

Nu får københavnerne muligheden for at få syn for sagen - og det med munden fuld af grøntsager.

Det københavnske byrumsteater Teatergrad er nemlig gået sammen med det svenske Teater Insite og det færøske TeaterTVAZZ om at genoplive Strindbergs makabre drama fra 1900 som et madteater. Det betyder, at publikum er medspillere og sidder med til bords i forestillingen, der tager udgangspunkt i karaktererne Edgar og Alices penible sølvbryllup.

Udover de to hovedpersoner er der kun en enkelt skuespiller med i stykket, en onkel, men det skulle gerne være rigeligt til at få noget drama på drengen.

Premieren på ’Dødsdansen 3.0’ løber af stablen 5. februar på The Red Carpet i Vanløse, hvor der vil være trerettes middag med drikkevarer på menuen for publikummerne, der gerne må finde det stive puds frem til lejligheden. Det er den svenske kok Miia Suhonen, der står for maden, som smagsmæssigt forsøger at følge den dramaturgiske kurve i forestillingen.

Man kunne formode, at det hurtigt gik hen og blev lidt bittert...

Til gengæld er hele menuen vegetarisk, ligesom man som gæst også skal medbringe en grøntsag som gave til brudeparret, hvilket må siges at være lidt af en unik mulighed for at hylde den slags mærkedag med en skorzonerrod. Eller dild.

Forestillingen er instrueret af den danske instruktør Pelle Nordhøj Kann og kommer udover The Red Carpet også forbi Danske Studenters Roklub på Østerbro og Vartov i Indre By fra 11.-14. februar.

Dødsdansen 3.0. 5.-16. februar. Billetpris: 335 kr. Find spilledato og sted her.