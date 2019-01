Det spirer i Vinterhaven: Tidligere michelinkok vil revolutionere Glyptotekets café

Hvis du har besøgt Glyptoteket det seneste års tid og været forbi caféen, har du måske bemærket, at der er sket noget.

Det er nemlig Lasse Askov, som har overtaget stedet, og han er ikke hvem som helst. Tidligere har han stået i køkkenet på michelinrestauranten Kokkeriet og været på det danske kokkelandshold. Han er også kendt som en af bagmændene bag madfirmaet I’m a Kombo, som har en ambition om at gentænke restaurant- og spiseoplevelser med catering, private middage og udvikling af madkoncepter.

Museerne har måske nogle af verdens bedste kunstsamlinger. Til gengæld har forplejningen været nedprioeret helt vildt Lasse Askov, kok

Han fik nøglerne sidste år og gik straks i gang med at eksperimentere. Planen var at revolutionere, hvad en museumscafé er for noget.

»Det var en opgave, som var i udbud, og jeg tændte med det samme på ideen om at rykke ind i en branche, som måske er lidt overset. Jeg ved godt, at Frederik Bille Brahe også driver museumscaféer, men i mange år har det været en afdeling af gastronomien, som har hængt lidt i bremsen. Museerne har måske nogle af verdens bedste kunstsamlinger. Til gengæld har forplejningen været nedprioriteret helt vildt«, siger Lasse Askov.

»Ideen var at tage det høje niveau på restauranterne og flytte det ind på et museum. Når folk kommer og vil opleve kunst, kan de få en madoplevelsen, som er på højde med kunsten, så det bliver en samlet kulturoplevelse«.

Foto: Thomas Borberg

Lidt for crazy

Men én ting er idealerne. Noget andet er udførslen i praksis.

Ret hurtigt viste det sig nemlig, at folk ikke var helt med på, at deres museumscafé blev vendt på hovedet.

»Vi har fået nogle lussinger. Det var nok lidt for crazy for folk«, siger Lasse Askov.

For eksempel prøvede de at servere en helt masse deleretter, i stedet for at folk bare fik hver deres tallerken. Gæsten skulle nærmest bombarderes med så mange smage og serveringer som overhovedet muligt. De introducerede også et kagekoncept, hvor folk selv kunne bygge deres egen kage.

Jeg var da røvskuffet Lasse Askov, kok

Men de fleste syntes bare, at det var åndssvagt.

»Jeg syntes selvfølgelig ikke, det var fair, for vi gjorde os virkelig umage og brugte gode råvarer. Så jeg var da røvskuffet«, siger Lasse Askov.

»Men på et tidspunkt var jeg også nødt til at se indad i stedet for at pege fingre og erkende, at det ikke var dem, men mig selv, der var dum. Og nu har vi fundet en middelvej, hvor vi giver folk det, de gerne vil have, uden at vi går på kompromis med vores ambition om at revolutionere stedet«.

En snydemenu

Derfor er Lasse Askov og resten af holdet nu klar til for alvor at relancere Glyptotekets café. Den kommer til at hedde Picnic, og 7. februar holder de åbningsreception.

På menukortet er der kaffe fra Prolog, et lille udvalg af vine, drinks og øl fra Carlsberg. Er man sulten, kan man for eksempel bestille en rejemad eller koldrøget laks. Man kan også få braisseret okse, croissant med fyld, salat og suppe.

Og det lyder måske meget konventionelt, tænker du, men det er det alligevel ikke helt, siger Lasse Askov.

»Selve menuteksten er klassisk og let forståeligt, men når man får maden, vil man kunne se, at det er med et moderne twist. Vi bruger alle tricksene fra vores restaurantbaggrund på typiske museumsserveringer. Så vi har ligesom snydt dem, kan man sige«.