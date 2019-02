Tag til farvelfest: Lillebitte Nørrebro-boghandel lukker

På en lille sidegade på Nørrebro, et stenkast fra Assistens Kirkegård, ligger en boghandel, hvor du kan hænge ud, læse bøger og drikke filterkaffe.

Den hedder ’Nr. 33’, fordi den har adresse på Søllerødgade 33.

Hver bog, der findes på hylderne, er ifølge indehaveren, Lea Vilhelmsen, en personlig anbefaling, og hun har i flere år drevet boghandlen som et con amore-projekt.

Men nu går den ikke længere. Nr. 33, der primært forhandler litteratur skrevet af kvinder, lukker den 22. februar.

Til lukkereceptionen fredag 22. februar vil der blive serveret drikkevarer, uddelt litterære krammere og nogle af butikkens bedst sælgende forfattere – Lea Marie Løppenthin, Olga Ravn og Liv Nimand Duvå – læser op. Det foregår fra kl. 16-19.

Ærgrer du dig nu over, at du allerede har lavet planer fredag, vil der være en allersidste mulighed for at lægge vejen forbi Søllerødgade 28. februar. Der holder de nemlig et arrangement om litteratur udelukkende med queer-vinkler. Det går under navnet ’Gayliterature is a thing <3’.

Her kommer Leonora Christina Skov, der senest har skrevet bestselleren ’Den, der lever stille’. Også forfatterne Kristina Nye Glaffey og Maja Lee Langvad er på gæstelisten sammen med forfatter og tegner Anne Mette Kjærulf Lorentzen og dramatiker Abelone Koppel. Hver især vil de læse op af egne værker og deres yndlings gayliterature.

Men så er det altså også slut med Nr. 33.

Nr. 33, Søllerødgade 33, 2200 København N, lukkereception 22. februar 16-19, ’Gayliterature is a thing’ 18. februar 18-23.