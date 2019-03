Bliv klog, mens du skåler: Science and Cocktails fejrer 10 års fødselsdag med stjernespækket program

Hvordan fortæller man historien om universets oprindelse? Hvordan kan en kat være både død og levende på samme tid? Hvad kan insekter lære os om at være menneske?

Det er spørgsmål, der vil blive stillet, når Science and Cocktails tager hul på en ny sæson af arrangementer, hvor du kan drikke drinks, mens du lytter til foredrag af nogle af verdens førende forskere.

I år har Science and Cocktails 10 års jubilæum for projektet, der arbejder for at bringe viden og underholdning tættere sammen.

Det fejrer de med et stjernespækket program, der skydes i gang tirsdag 19. marts med et oplæg af den australske historiker David Christian. Her vil han give historien om, hvordan universet blev til og skitsere, hvilke udfordringer, vores generation står over for de næste 50 år, efterfulgt af toner fra Thomas Høffding, kendt fra WhoMadeWho, Bonhomme og Lydmor.

Et verdensomspændende projekt

Senere på foråret kan du komme med den amerikanske forsker Sean Carroll på en rejse ind i kvantefysikkens verden eller høre den berømte hjerneforsker Manfred Spitzer fortælle om, hvordan digitale medier ødelægger vores hjerne. Eller tage til paneldebat om klimaet, høre om, hvordan medierne påvirker vores verdenssyn eller blive klogere på insekter og køn.

Science and Cocktails, der også laver events i Amsterdam, Johannesburg og Bruxelles, startede i Danmark i 2010 med et event i Kongens Have, men rykkede allerede året efter til Christiania, hvor de har været lige siden. Non-profit-projektet er drevet af frivillige kræfter. Alle arrangementer er gratis.

Science and Cocktails. 19. marts - 25. maj. Byens Lys/Den Grå Hal, Christiania. Læs mere og find programmet her.