»Vi rykker hårdt ind«: Jysk burgerkæde tager kampen op mod Jagger, Gasoline og alle de andre

Man skulle tro, at københavnernes appetit på burgere efterhånden var ved at være stillet.

I løbet af de sidste mange år har der udspillet sig en såkaldt burgerkrig i hovedstaden. Steder som Jagger, Gasoline Grill, Yoburger, Tommi’s Burger Joint, Cocks & Cows, Sliders, Grillen og mange flere har, bevæbnet med boller, bøffer og mayonnaise, kæmpet en indædt kamp om byboernes gunst, og i dag kan du ikke gå 500 meter uden at snuble over en burgerbar.

Vi kan noget, de andre ikke kan Christoffer No Kjærholm, The Burger Shack

Og det bliver åbenbart ved.

Nu har den jyske burgerkæde The Burger Shack nemlig meddelt, at de åbner deres første burgerbar i København, og at de har planer om at åbne yderligere tre i løbet af 2019. Ambitionen er ikke alene at ligge i brokvartererne og Indre By, men i hele Storkøbenhavn.

Den første kommer til at ligge på Tapperitorvet 1 i Carlsbergbyen, hvor der tidligere lå en pølsevogn, og den åbner i løbet af foråret.

»Vi har villet åbne i København i lang tid. Men konkurrencen i København er benhård, så selv om vi i dag har 12 burgerbarer i Jylland og på Fyn, har vi villet være fuldstændig klar, inden vi åbnede i København«, fortæller Christoffer No Kjærholm, der er direktør i The Burger Shack.

»Nu er vi klar, og vi rykker hårdt ind«.

Danmarks bedste burger?

Når Christoffer Kjærholm siger, at de rykker hårdt ind, er der grund til at tro ham.

Den første Burger Shack åbnede for tre år siden i Aarhus, og menuen stod på simple burgere i amerikansk stil, pomfritter med parmesan og timian og en menu til 85 kroner. Og selv om der på det tidspunkt også var kamp om burgerne i Aarhus, virkede det tilsyneladende, for i dag har Burger Shack filialer spredt ud over det meste af Jylland og to i Odense.

Der kan ikke blive ved med at åbne nye steder, og nogle vil også falde fra undervejs, men det er ikke, fordi folk kommer til at stoppe med at spise burgere Christoffer No Kjærholm, The Burger Shack

En af grundene til den hurtige vækst må være, at både Aarhus Stiftstidende og Børsen har udråbt deres burger til Aarhus’ bedste. Det har sikkert også hjulpet på omsætningen, at de sidste år vandt en brugerafstemning om Danmarks bedste burger på opdagdanmark.dk.

Men spørgsmålet er, om det hjælper noget som helst på et københavnsk marked, som i forvejen virker stopfyldt. For eksempel måtte Lars Seiers burgerkæde Juicy Burger sidste år smide forklædet og lukke.

Er burgermarkedet allerede mættet? Sidste år måtte Henrik Boserup og Lars Seiers burgerkæde Juicy Burger lukke. Foto: Miriam Dalsgaard

Tror du virkelig, København brug for flere burgerbarer?

»Jeg tror, København har brug for Burger Shack. Vi kan noget, de andre ikke kan. Vi har et fantastisk produkt og nogle mærkesager omkring økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd. Og så er vi prisvenlige. Alle har råd til at spise hos os«, svarer Christoffer No Kjærholm.

Er du ikke bange for, at folk er ved at være trætte af burgere?

»Det er et spørgsmål, jeg får tit. Om det her burger-boom ikke får en ende på et tidspunkt, og det gør det selvfølgelig. Der kan ikke blive ved med at åbne nye steder, og nogle vil også falde fra undervejs, men det er ikke, fordi folk kommer til at stoppe med at spise burgere«.

Når du siger, I går op i økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd, hvad betyder det så?

»Alle vores friske grøntsager er økologiske, og vores kød kommer fra tre forskellige gårde med fritgående kvæg. Desuden kommer alt vores strøm fra vind- og vandenergi, og så har vi så lidt madspild som overhovedet muligt«.

Du er altså ikke nervøs for at åbne i København?

»Vi er selvfølgelig altid er spændte på at åbne på et nyt marked. Men vi glæder os helt vildt til at byde en masse gæster velkommen, og vi er sikre på vores produkt. Så jeg spår os succes«.

The Burger Shack. Tapperitorvet 1, København V. Åbningsdatoen er endnu ikke fastlagt.